مؤتمر الشناوي: نعلم تماما خطورة الوداد.. وحزين لخسارة صلاح

شدد محمد الشناوي قائد وحارس مرمى الأهلي على أن فريقه يعلم تماما مدى قوة الوداد المغربي وذلك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي في المؤتمر الصحفي: "مباراة النهائي ستكون كبيرة وصعبة ضد فريق نعلم جيدا مدى خطورته لأننا لعبنا ضده من قبل".

وأضاف "نحن سعداء بالوصول لنهائي إفريقيا وتواجدنا هنا في هذا المكان وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز".

وواصل "لا أركز على عدد جمهورنا في المغرب، كل التركيز ينصب على التدريب والعمل داخل الملعب وبالتأكيد نتمنى حضور أعداد كبيرة من جمهور الأهلي لأننا نعلم تماما قيمته ونتمنى العودة بالكأس لإسعادهم".

وأشار "نقدم كل ما لدينا في الملعب وهذه هي كرة القدم، لا نفكر سوى في مباراة الغد وهدفنا الرئيسي من البداية هو التتويج باللقب وحضرنا جيدا للقاء الوداد ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأكمل "شاهدنا نهائي دوري أبطال أوروبا وحزين لخسارة محمد صلاح ونتمنى له ولفريقه الأفضل فيما هو مقبل".

وبسؤاله عن حضور الجمهور رد قائلا: "حققنا الفوز على الوداد بحضور الجمهور وفي غياب الجمهور، الأهلي يلعب في أي مكان وضد أي منافس ولا نواجه أي مشاكل مع الضغوط وحضور الجمهور".

وعن قوة الوداد في الكرات الثابتة قال قائد الأهلي "ندرس كل الفرق التي نلعب ضدها جيدا ونحن في حالة تركيز عالية".

ويلعب الأهلي ضد الوداد مساء غدا الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022 الذي يقام في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي مساء اليوم الأحد على ملعب المباراة. ويسبقه المؤتمر الصحفي لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد عبور وفاق سطيف الجزائري في نصف النهائي، بينما تغلب الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي.

ويتولى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز إدارة المباراة. يوتواجد الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

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