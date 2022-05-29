بيريز: مبابي أصبح من الماضي.. وتغلبنا على أندية الدول

علق فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد على فشل تعاقد ناديه مع كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الذي قرر تمديد عقده مع النادي الفرنسي.

وتوج ريال مدريد مساء السبت بدوري أبطال أوروبا للمرة 14 في تاريخه بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في استاد دو فرانس.

وقال بيريز في تصريحات للصحافة الإسبانية عقب المباراة: "أنا سعيد جدا، لقد عملنا طوال الموسم للوصول هنا وقدمنا موسم رائع بشكل عام بتتويجنا بالدوري ودوري أبطال أوروبا".

واستمر "تغلبنا على منافسين أقوياء واحدا تلو الآخر، يؤمن مشجعينا بهؤلاء اللاعبين وهذا يؤثر جدا عليهم، لقد عشنا مباريات لن ننساها".

وتابع "ريال مدريد دائما ما يتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، مبابي أصبح من الماضي".

وأضاف "كورتوا هو أفضل حارس في العالم ولهذا السبب قمنا بإحضاره إلى ريال مدريد".

وأتم "تغلبنا على أندية الدول؟ نعم لديهم أكبر ميزانية في العالم ولهذا السبب يمتلكون أفضل اللاعبين، في ريال مدريد لا نوزع المكاسب ولكن نوزع القيم".