كورتوا: أعتذر لأخي.. وكان يجب أن أرتمي بعيدا للتصدي لكرة صلاح

الأحد، 29 مايو 2022 - 10:59

كتب : FilGoal

محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

وجه تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد الاعتذار لشقيقه لعدم حضوره حفل زفافه المقرر له اليوم الأحد.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ريال مدريد
ليفربول

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

ونقلت صحيفة "آس" الإسبانية تصريحات كورتوا الذي قال فيها: "أنا آسف يا أخي لن أستطيع حضور حفل زفافك اليوم".

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وأضاف "إنه أمر لا يصدق الفوز بدوري الأبطال بعد سنوات عديدة من العمل".

وواصل "أتيت إلى النادي الذي أحلم باللعب له طوال حياتي ورأيت الكثير ينتقدني، اليوم أظهرنا من هو ملك أوروبا، ولا أحد يستطيع أن يسلبني رغبتي في الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وبسؤاله عن التصديات المميزة له في المباراة قال: "كرة صلاح توجب علي الارتماء نحوها لمسافة كبيرة، كان ذلك جنونا، لا أصدق ذلك. الحكم أضاف 5 دقائق وقت بدل ضائع رغم أننا لم نهدر أي وقت".

وأتم تصريحاته "أشعر بالأسف لعدم حضور حفل زفاف أخي، ولكن هناك حفل آخر غدا وسأكون هناك".

وتصدى حارس مرمى منتخب بلجيكا خلال المباراة للكثير من الفرص الخطيرة للاعبي ليفربول أبرزهم محمد صلاح قائد منتخب مصر.

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