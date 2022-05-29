كلوب: سأحجز فندق نهائي الموسم المقبل من الآن

عبر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن شعوره بالتفاؤل تجاه مستقبل فريقه في الموسم المقبل بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وفاز ريال مدريد على ليفربول بهدف دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وقال كلوب عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية BBC: "أين سيقام نهائي الموسم المقبل؟ في اسطنبول؟ حسنا سوف أحجز الفندق من الآن".

وأضاف في تصريحات لقناة بي تي: "لا أحد في غرفة الملابس يشعر أن موسمنا كان رائعا في الوقت الحالي، والتفاصيل الصغيرة هي التي حسمت الأمور".

وواصل "لعبنا مباراة جيدة ولكنها ليست مثالية، ولا أعتقد أن تقديم مباراة مثالية ممكن ضد خصم يتم تكوينه بتشكيل عميق".

وأكمل "كان لدينا الكثير من الفرص وكورتوا تصدى لفرصتين مؤكدتين، تلقينا الهدف من رمية تماس، فالفيردي كان يسدد الكرة وفينيسيوس كان يقف هناك عند الكرة وهذا كل شيء".

وواصل "جرب اللاعبون كل شيء في المباراة خاصة بعدما تأخرنا في النتيجة وكان لاعبي خط الوسط لدينا يلعبون بعمق، وأردنا أن نكون أكثر شجاعة في الشوط الثاني".

وأردف "إنه شعور مختلف بعد الخسارة والوصول للنهائي ليس سيئا، إنه نجاح ولكن ليس النوع الذي تريده من النجاح".

وأتم تصريحاته "لدينا شعور قوي أننا سنأتي إلى هنا مرة أخرى، الأولاد قادرون على المنافسة، إنهم مجموعة رائعة من اللاعبين وسيكون لدينا مجموعة رائعة في الموسم المقبل".