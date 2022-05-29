إصابة 174 واعتقال 68 شخصا في فوضى نهائي دوري أبطال أوروبا

الأحد، 29 مايو 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

الجمهور قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

أعلنت الشرطة الفرنسية اعتقال 68 شخصا بعد مشاهد الفوضى التي نشبت خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي أقيمت في باريس بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

وذكرت الشرطة الفرنسية أن 174 شخصا تعرضوا للإصابة دون الكشف عن جنسيات المصابين.

وأعلن جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أن سبب الفوضى التي نشبت في نهائي دوري أبطال أوروبا سببها المشجعين الذين لا يحملون التذاكر وحاولوا الدخول إلى ملعب المباراة.

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كشفت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن سبب إصابة الجماهير هو الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الشرطة الفرنسية تجاه الجماهير لتفريقهم.

وجاء في بيان الشرطة الفرنسية: "الآلاف من المشجعين البريطانيين سواء بدون تذاكر أو من يحملون التذاكر المزورة دخلوا عنوة إلى الملعب واعتدوا على المنظمين، وشكرا لجميع قوات الشرطة التي احتشدت في هذا اليوم الصعب".

يأتي ذلك وسط اعتراض من ليفربول على الأحداث التي سبقت المباراة وبسببها تقدم بطلب رسمي للتحقيق في طريقة معاملة السلطات الفرنسية لجمهوره في باريس.

وتأخرت بداية المباراة لمدة 36 دقيقة بسبب أعمال الشغب خارج ملعب سان دوني في باريس الذي احتضن نهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل)

وتوج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا 2022 بعد الفوز على ليفربول بهدف دون رد في النهائي.

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