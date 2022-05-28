بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا قد لا يشارك أساسيا ضد ريال مدريد

السبت، 28 مايو 2022 - 21:02

كتب : FilGoal

تياجو ألكانتارا - ليفربول وريال مدريد - نهائي دوري أبطال أوروبا

انهمر تياجو ألكانتارا لاعب خط وسط ليفربول في البكاء أثناء إجرائه عملية الإحماء استعدادا للقاء ريال مدريد.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد مساء اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول أعلن تواجد ألكانتارا في التشكيل الأساسي بعد شكوك حول لحاقه بالمباراة للإصابة.

أخبار متعلقة
اقتحام وغاز مسيل وسرقة.. ليفربول يعلن تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا

ولكن أثناء الإحماء تدرب اللاعب الإسباني بشكل منفرد بشكل مفاجئ وقام نابي كيتا زميله في الفريق بالإحماء رغم تواجده على مقاعد البدلاء.

وبعد حديث مع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول والأطباء بدا أن ألكانتارا لن يشارك في المباراة.

ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيد حول الأمر.

طالع أيضا

صلاح يختار فريقه الخماسي واعتذار لفان دايك

صحوة طلائع الجيش مستمرة

استمرار غياب رمضان صبحي عن بيراميدز

توضيح من الرجاء عن بيع الأهلي لتذاكر نهائي إفريقيا في مقره

بيان من الاتحاد المغربي بشأن تذاكر نهائي إفريقيا

ليفربول ريال مدريد نهائي دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا
نرشح لكم
مباشر نهائي الأبطال – ليفربول يواجه ريال مدريد.. نهاية الحفل الغنائي تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا صلاح يختار فريقه الخماسي: أعتذر لفان دايك تشكيل نهائي الأبطال - ريال مدريد يتسلح بـ "ثلاثية الثلاثية" لمواجهة ليفربول توتي يوجه أنظار العالم على مصر من خلال الأهرام للمشروبات المباراة رقم 63.. نهائي دوري أبطال أوروبا وذروة الموسم لـ ليفربول صعود فينيسيوس جونيور وكيف أعاد أنشيلوتي مسيرته الحقيقية إلى الحياة
أخر الأخبار
مؤتمر فيريرا: كسرنا عقدة استاد القاهرة بالتدريبات.. وهذا سبب عودة أبو جبل للتشكيل الأساسي 12 دقيقة | الكرة المصرية
حازم إمام: نعتذر للجمهور عن نتائج الفترة الماضية وتوقعنا عدم حضورهم أمام الإسماعيلي 20 دقيقة | الكرة المصرية
بكاء مبكر.. تياجو ألكانتارا قد لا يشارك أساسيا ضد ريال مدريد 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
اقتحام وقنابل غاز وسرقة.. تأخير نهائي دوري أبطال أوروبا "للمرة الثالثة" 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على القليبي 44 دقيقة | رياضات أخرى
ركلة شلبي تعرقل سموحة وتهدي إنبي التعادل في الدقائق الأخيرة 54 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي – محاضرتان من موسيماني.. تدريبات بدنية وحضور الجمهور ساعة | الكرة الإفريقية
الزمالك يستعيد الانتصارات في الدوري أمام الإسماعيلي وينهي عقدة استاد القاهرة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 قائمة إيهاب جلال الأولية - اختيار 44 لاعبا لـ منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا على طريقة إنريكي 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون