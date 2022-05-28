كرة طائرة - سيدات الأهلي تتأهلن إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا بالفوز على القليبي
السبت، 28 مايو 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
تأهلت فريق السيدات لكرة الطائرة بالأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس.
وحقق الأهلي الفوز على الأوليمبي القليبي التونسي بثلاثة أشواط دون مقابل بصالة قليبية في دور ربع النهائي.
وحقق الأهلي الفوز في الشوط الأول بنتيجة 25-19 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنتيجو 25-9.
وحسم الأهلي المباراة بالفوز في الشوط الثالث بنتيجة 25-7.
وكانت سيدات الأهلي قد تأهلت إلى ربع النهائي بالفوز على أسيك ميموزا بثلاثة أشواط دون مقابل.
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