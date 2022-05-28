عمر عصر بطلا لبطولة إفريقيا لرجال تنس الطاولة

السبت، 28 مايو 2022 - 20:25

كتب : FilGoal

عمر عصر تنس الطاولة

توج عمر عصر ببطولة إفريقيا لرجال تنس الطاولة والتي أقيمت في نيجيريا للمرة الثانية على التوالي.

وفاز عصر في المباراة النهائية على النيجيري أرونا كوادري بنتيجة 4-3.

عصر كان قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز في قبل النهائي على محمد البيلي بنتيجة 4-0.

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وكان كوادري قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على أحمد صالح بنتيجة 4-1.

وعلى مستوة منافسات السيدات توجت هنا جودة ببطولة إفريقيا لتكون أصغر لاعبة في التاريخ في عمر 14 عاما و7 أشهر فقط في البطولة التي أقيمت في نيجيريا.

وفازت جودة في المباراة النهائية على النيجيرية فاطيمو بيلو بأربعة أشواط دون مقابل.

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