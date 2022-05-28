تشكيل نهائي الأبطال – ماني مهاجم.. صلاح أساسي وتواجد ألكانتارا

السبت، 28 مايو 2022 - 19:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

دفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بساديو ماني كمهاجم في تشكيل فريقه استعدادا لملاقاة ريال مدريد.

ويواجه ليفربول منافسه ريال مدريد مساء اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهد التشكيل الدفع بمحمد صلاح ولويس دياز أساسيين بجوار ماني في الهجوم.

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ويتواجد تياجو ألكانتارا في التشكيل الأساسي لليفربول على الرغم من الشكوك حول عدم قدرته على اللحاق بالمباراة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: أندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ترينت ألكسندر أرنولد

في الوسط: جوردان هندرسون- فابينيو- تياجو ألكانتارا

في الهجوم: لويس دياز- ساديو ماني- محمد صلاح

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من كايمهين كيليهر وجويل ماتيب وجيمس ميلنر ونابي كيتا وروبرتو فيرمينو وديوجو جوتا وكورتس جونز وتاكومي مينامينو وكوستاس تسيميكاس وهارفي إليوت وأليكس أوكسلايد تشامبرلين وجو جوميز.

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