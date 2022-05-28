بوكيتينو يكشف عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي أبطال أوروبا

كشف ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان عن الفريق الذي سيشجعه في نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد وليفربول.

وتحدث بوكيتينو لصحيفة "ماركا" الإسبانية قائلا: "من الواضح أن قلبي أكثر بياضا من كونه أحمر".

وواصل المدرب الأرجنتيني حديثه "لدي ارتباط مع ريال مدريد منذ عام 1994 عندما وصلت إلى برشلونة كنت محظوظا لأن مدربي جوزيه أنطونيو كاماتشو الذي نقل حب ريال مدريد إلى قلبي".

وأتم "لم أستطع أبدا كلاعب أو مدرب أن أكون في ريال مدريد لكن تفضيلي العاطفي واضح".

ويلتقي ليفربول مع ريال مدريد مساء اليوم السبت في استاد دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس في نهائي دوري الأبطال في تكرار للمباراة التي حدثت في عام 2018 وفاز فيها الفريق الإسباني بثلاثة أهداف لهدف آنذاك.

وأقصى ريال مدريد منافسه سان جيرمان من دور الـ16 من النسخة الجارية من دوري أبطال أوروبا.

وخسر بوكيتينو نفسه نهائي دوري الأبطال حينما كان مدربا لتوتنام وحدث ذلك أمام ليفربول في عام 2019.

وسبق لبوكيتينو اللعب في إسبانيول القطب الثاني في إقليم كتالونيا بعد برشلونة.

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