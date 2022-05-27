شوقي: اخترنا 78 اسما في البداية والقائمة ستتقلص لـ 25.. وهذا سبب العلامات الحمراء

الجمعة، 27 مايو 2022 - 23:57

كتب : FilGoal

إيهاب جلال - محمد شوقي - محمود سليم - علي طه

تحدث محمد شوقي مدرب عام منتخب مصر عن استدعاء 44 لاعبا لقائمة الفراعنة تحت قيادة إيهاب جلال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي غينيا وإثيوبيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023.

ومن ثم يلتقي الفراعنة مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل وديا.

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وقال محمد شوقي عبر أون تايم سبورتس: "القائمة المعلنة تضم 44 لاعبا مبدئية وستتقلص لـ 25 لاعبا قبل انطلاق المعسكر".

وأضاف "في البداية اخترنا 78 اسما لتجهيز جميع أوراق اللاعبين لأن أغلبهم لم ينضم لمنتخب مصر من قبل".

وعن ضم أسماء جديدة مثل مصطفى الزناري ومحمود مرعي ومصطفى شلبي للمنتخب قال: "هذا يعني أن الباب مفتوح للجميع، ومن لم يتواجد في المعسكر الحالي لابد أن يكون لديه الدافع للانضمام لاحقا".

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وتابع "مركز حراسة المرمى له معايير، فضلنا ضم من تواجد في المعسكرات الأخيرة، ولا نغلق الباب أمام أحد ولا يوجد مركز محجوز للاعب، والدليل ضم 44 لاعبا في المعسكر الأول".

وعن العلامات الحمراء على رباعي الأهلي، أضاف "هناك لاعبين لا نعرف الحالة الفنية والبدنية لها، القائمة أصبحت 44 لاعبا بتواجد هذا الرباعي ومن الممكن يوم 30 مايو (بعد نهائي دوري أبطال إفريقيا) حدوث أي جديد، وسننتظر ماذا سيحدث".

وتواجدت علامات حمراء (×) بجوار رباعي الأهلي: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وحمدي فتحي.

وشدد "صلاح موجود مع منتخب مصر، كما سنخوض المباريات على استاد القاهرة".

وعن ترك لاعبي الأهلي لمواجهة إيسترن كومباني قال: "الأهم بالنسبة لنا ولإيهاب جلال مباراتي غينيا وإثيوبيا، ولم نتفق مع الأهلي على ترك لاعبيه لخوض مباراة إيسترن كومباني في الدوري".

وصرّح مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com في وقت سابق: "هناك 11 لاعبا من الأهلي في قائمة المنتخب، سيتم التخلي عن بعضهم قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا". (طالع التفاصيل)

وأتم "في أي مباراة يحدث أي شيء أو إصابة نتواصل مع اللاعب بشكل مباشر ونتابع معهم بشكل دائم، حدث ذلك مع أحمد فتوح ومن قبله دونجا وإبراهيم عادل".

وسيكون التوقف المقبل هو الظهور الأول لـ إيهاب جلال المدير الفني الجديد لمنتخب مصر خلفا لـ كارلوس كيروش المدرب البرتغالي السابق.

البداية ستكون أمام غينيا في مصر يوم 5 يونيو، ثم السفر لمواجهة إثيوبيا يوم 9 يونيو في مالاوي بسبب عدم حصول إثيوبيا على موافقة كاف لخوض مبارياتها في أديس أبابا.

ثم يلتقي منتخب مصر وديا مع كوريا الجنوبية يوم 14 يونيو المقبل في العاصمة سول.

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