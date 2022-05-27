مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي سيحصل على بعض الدوليين أمام إيسترن كومباني

الجمعة، 27 مايو 2022 - 19:10

كتب : هاني العوضي

الأهلي

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم عن إمكانية مشاركة بعض اللاعبين الدوليين مع النادي الأهلي في مباراته ضد إيسترن كومباني.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: في تصريح مقتضب "هناك 11 لاعبا من الأهلي في قائمة المنتخب، سيتم التخلي عن بعضهم قبل مواجهة كوريا الجنوبية وديا".

وكان إيهاب جلال قد أعلن عن قائمته المبدئية الأولى للمباريات الدولية القادمة. (طالع التفاصيل).

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وضمت القائمة من لاعبي الأهلي كل من: محمد الشناوي - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - حمدي فتحي - حسين الشحات - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - أحمد عبد القادر - محمد شريف.

وكان الأهلي قد أعلن استعداده للعب مباراة إيسترن كومباني بدون الدوليين في شهر يونيو، وذلك مقابل تأجيل موعدها الأصلي، والذي كان في الخامس والعشرين من مايو.

يأتي ذلك لحاجة الأحمر للاستعداد قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، والمقرر لها الإثنين 30 مايو.

وبالفعل تقرر تأجيل المباراة إلى 15 يونيو في ختام الأجندة الدولية، وهي المؤجلة من منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري الممتاز.

ويلعب المنتخب ضد غينيا وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023، يومي 2 و9 يونيو، على أن يواجه كوريا وديا في الرابع عشر من الشهر ذاته.

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