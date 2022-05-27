إبراهيم نور الدين حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي

يقود إبراهيم نور الدين مواجهة الزمالك والإسماعيلي تحكيميا في الجولة 21 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك والإسماعيلي على استاد القاهرة الدولي غدا السبت في تمام السادسة والنصف مساءً.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من سمير جمال ويوسف البساطي.

ويتواجد السيد منير كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني وهاني عبد الفتاح.

وأدار إبراهيم نور الدين 9 مباريات الموسم الحالي وأشهر 29 بطاقة صفراء و3 حمراء.

سبق له إدارة مباراة واحدة للزمالك في الدوري وفاز خلالها الأبيض بهدفين مقابل هدف في الجولة 12.

وستكون تلك أول مباراة له للإسماعيلي في الدوري الموسم الحالي.

أعلنت رابطة الأندية المصرية اليوم الجمعة رسميا إقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في استاد القاهرة وليس الدفاع الجوي. (طالع التفاصيل)

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة.

بينما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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