عبد الحفيظ: التذاكر متاحة مجانا في المغرب.. ونصف بطولات الأهلي أتت من الخارج

الجمعة، 27 مايو 2022 - 22:34

كتب : FilGoal

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن آخر استعدادات النادي لمواجهة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر له الإثنين الموافق 30 مايو.

وقال سيد عبد الحفيظ في تصريحاته عبر الصفحة الرسمية للنادي الأهلي: "بالتأكيد نهائي دوري أبطال إفريقيا المباراة الأهم على مستوى القارة وطبيعي أن يكون هذا الحدث هو محور حديث الجميع. كل ما أريد قوله هو أنه لا يوجد بمنظومة الأهلي من لم يقدم ما عليه حتى الجماهير".

وأضاف "أشكر كل من أتى وقطع مسافات كبيرة للغاية سواء من المنطقة العربية أو خارجها. كل من يريد أن يأتي للمساندة والمؤازرة سيجد تذكرته في مركز تدريبات نادي الرجاء بحضور مندوب من النادي الأهلي".

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وأوضح "أي شخص متواجد بالمغرب ولا يعرف كيف يحصل على التذكرة فهي موجودة مجانا بجواز السفر المصري أو بصورة البطاقة الشخصية".

وتابع "لن يبخل أحد بأي شيء. أتينا ونعرف هدفنا. بطولة إفريقيا هي الأهم بالنسبة لنا وهذه آخر خطوة في نهاية المشوار، لا نريد شخصية مهزوزة، بل يجب أن نتحلى بقوة الشخصية منذ الثانية الأولى وحتى الأخيرة".

وواصل عبد الحفيظ "أتينا للعب بشجاعة وللتعبير عن اسمنا ومكانتنا في إفريقيا. أتينا للعب مباراة كبيرة وبإذن الله سيكون التوفيق حليفنا".

وعما يمكن للفريق تحقيقه بهذه المباراة قال مدير الكرة: "بإذن الله سنعود بالكأس، وسنحصد اللقب الثالث على التوالي للمرة الأولى في تاريخنا. كل ما يمكنني أن أعد به أن لا أحد سيقصر أو يبخل بقطرة عرق واحدة. لا أحد سيخاف أو يهتز فنحن نلعب باسمنا".

وتابع "لا يوجد فريق يصل إلى النهائي 5 مرات من آخر 6 نسخ ويشعر بالخوف".

أما عن مسألة ملعب المباراة (مركب محمد الخامس في الدار البيضاء) وكونه محايدا أو غير ذلك قال عبد الحفيظ: "لا أريد الحديث عن هذه المسألة. نصف بطولاتنا أتت من الخارج".

وأوضح "فزنا ببطولة 1982 على حساب أشانتي كوتوكو في كوماسي، و2006 أمام الصفاقسي في رادس، و2008 أمام القطن الكاميروني في جاروا، و2012 أمام الترجي في رادس، و2021 أمام كايزر تشيفس كانت هنا في المغرب. 50% من البطولات العشر أتت من خارج البلاد".

وعن حالة لاعبي الأهلي المصابين قال عبد الحفيظ: "محمد عبد المنعم أمامه حوالي 10 أيام. عمرو السولية يدخل التدريبات على فترات ولا يشعر بألم. حمدي فتحي يكمل المران كاملا في آخر يومين والأمر ذاته ينطبق على ديانج".

وأخيرا عن إعلان قائمة المنتخب التي شهدت وجود أسماء مصابة أو غير جاهزة من الأهلي اختتم "لا أريد الحديث عنها الآن. سندخل المباراة أولا ثم نرى. بعض اللاعبين الذين تم اختيارهم ليسوا جاهزين ولكننا سنتكلم عن ذلك بعد المباراة".

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