ليكيب: ماني على أعتاب بايرن.. وهذة قيمة الصفقة

يبدو أن ساديو ماني نجم ليفربول على موعد مع تجربة جديدة بداية من الموسم المقبل وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وينتهي عقد ماني مع ليفربول في يونيو 2023 ولم يتوصل الطرفان لاتفاق لتمديده.

واقترب ماني بحسب الصحيفة الفرنسية من الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الموسم المقبل.

وأوضحت أن بايرن سيدفع 30 مليون يورو للحصول على خدمات ماني مستغلا وجود موسم واحد فقط متبقي في عقده مع الريدز.

وأضافت أن حسن صالح حميدتش المدير الرياضي بالعملاق البافاري عقد جلسة مع وكلاء اللاعب في مدينة مايوركا لبحث تفاصيل الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلا أن بايرن يرى في ماني بديل مناسب لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي وكذلك يمكنه تعويض سيرجي جنابري الذي قد يغادر الفريق خلال الصيف الجاري.

صاحب الـ30 كشف في تصريحات لـ"سكاي سبورتس" عن تحديد مستقبله عقب الانتهاء من مواجهة ريال مدريد، السبت بنهائي دوري أبطال أوروبا. (طالع التفاصيل).

وشارك ماني في 41 مباراة مع ليفربول هذا الموسم، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 2 آخرين.

ويلعب السنغالي في صفوف الريدز منذ انتقاله إليه قادما من ساوثهامبتون في صيف 2016، حيث فاز معه بدوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي في 2019-2020.

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