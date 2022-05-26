فيوتشر يكشف تشخيص إصابة عمر كمال أمام بيراميدز

كشف محمد عبد الكريم المدرب العام لنادي فيوتشر عن تشخيص الإصابة التي ألمت بعمر كمال عبد الواحد لاعب الفريق في مواجهة بيراميدز.

عمر كمال النادي : فيوتشر فيوتشر

وقال عبد الكريم لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة: "عمر يعاني من كدمة في العضلة الأمامية".

وواصل "أخبرنا بين شوطي المباراة بقدرته على مواصلة اللعب ولكن بعد ذلك طلب الاستبدال".

وعن ناصر ماهر قال: "الإصابة جاءت في وقت صعب له وكان يسير فيه جيدا".

وأكمل "كل شيء متعلق بعودته للمران والتدريب مع الجهاز الطبي".

وبسؤاله عن مروان محسن أجاب "سيعود قريبا جدا عقب شفائه من الإصابة".

وتعادل فيوتشر مع بيراميدز اليوم الخميس سلبيا بدون أهداف في ملعب الدفاع الجوي في لقاء مؤجل من الجولة 15 من الدوري.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 40 بفارق نقطة أقل عن الزمالك المتصدر لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

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