أزمة جديدة.. اعتراض من الأهلي على المكان المخصص لجماهيره في مواجهة الوداد

اعترض مسؤولو الأهلي على المكان المخصص لجماهير ناديهم خلال زيارتهم لمركب محمد الخامس اليوم الخميس استعدادا لملاقاة الوداد المغربي.

وبثت الصفحة الرسمية للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو لمسؤولي الأهلي أثناء زيارتهم للملعب رفقة بعض من مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وضمت بعثة الأهلي كل من محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي أمين الصندوق وأمير توفيق مدير التعاقدات وحسام غالي عضو شركة الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وجمال جبر مدير الإعلام.

وشهد الفيديو اعتراض من خالد مرتجي الذي قال لمسؤول كاف: "هل هناك إمكانية لنقل المكان المخصص لجماهير الأهلي من الناحية اليمنى إلى اليسرى في الملعب كي يصبح الجمهور بجوارنا؟".

وبرر "نحن الفريق صاحب الأرض في المباراة بواقع إننا الفريق A والفريق صاحب اللقاء يجلس على مقاعد البدلاء في الناحية اليسرى لذا نريد أن يكون جمهورنا بجوارنا".

وأكمل "لا مانع لدينا من تنازلنا عن 11 ألف متفرج مقابل 9600 بشرط أن يبقى جمهورنا بجوارنا".

ورد مسؤول كاف قائلا: "ماذا لو أبدلنا مكان جلوسكم في الملعب هل ستوافقون على بقاء الجمهور في المكان الذي حددناه من قبل؟".

ورد مرتجي بالموافقة.

فيما برر مسؤول كاف أن تحديد ذلك المدرج لجماهير الأهلي كي لا يكون هناك أي تداخل بينهم وبين جماهير الوداد ويتم تأمينهم بشكل كامل.

ويستعد الأهلي لملاقاة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

ويطمح الأهلي للفوز باللقب للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له على التوالي في إنجاز لم يحدث من قبل في تاريخ القارة السمراء.

أما الوداد فيأمل في الفوز بلقبه الثالث في تاريخه.

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