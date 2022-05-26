خبر في الجول – موقف شيكابالا والمثلوثي من مواجهة الإسماعيلي.. وجديد إصابة طارق حامد

ما هو موقف الثلاثي المصاب في الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحمزة المثلوثي وطارق حامد من المباريات المقبلة بشكل عام ومواجهة الإسماعيلي بشكل خاص؟

وحسبما عم FilGoal.com فإن شيكابالا خارج حسابات الجهاز الفني للزمالك من لقاء الإسماعيلي لاستمرار إصابته في العضلة الخلفية.

ويواصل اللاعب حاليا إكمال برنامجه التأهيلي في مرحلته الأخيرة وسيخضع لفحص طبي عقب لقاء الدراويش وبشكل كبير سيشارك في المران عقب المباراة.

أما حمزة المثلوثي فلن يتواجد أمام الإسماعيلي في ظل استمرار إصابته بالتواء في الكاحل.

وخضع اللاعب لجلسات طبية كمرحلة أولى من العلاج على أن يبدأ التأهيل في المرحلة المقبلة قبل المشاركة في المران.

وخلال اليومين المقبلين سيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من المشاركة في المران.

وفيما يتعلق بطارق حامد فهو خارج حسابات الجهاز الفني تماما لاستمرار عملية تأهيله من شكواه من آلام في الركبة موضع إصابته القديمة.

ويتواجد طارق حاليا في إسبانيا ويخضع للتأهيل تحت إشراف أخصائي التأهيل الخاص بنجم ليفربول محمد صلاح.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي السبت المقبل في الجولة 21 من الدوري في ملعب الدفاع الجوي.