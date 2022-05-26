خبر في الجول - الكشف عن موقف الزمالك من قضايا فيفا.. وحقيقة توقيع عقوبات

نفى أمير مرتضى المشرف العام على الكرة في الزمالك أمس الأربعاء عن حصول خالد بوطيب المهاجم السابق على حكم جديد ضد النادي.

وكانت لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدرت قبل عدة أشهر حكما بتغريم الزمالك 2 مليون و500 ألف يورو بداعي عدم حصوله على مستحقاته.

وانتشرت تقارير عن حصول بوطيب على حكم ضد الزمالك بتغريمه 3 ملايين و700 ألف يورو وهو ما نفاه الزمالك.

وعلم FilGoal.com أنه لم يحدث جديد في قضية خالد بوطيب بعد حكم لجنة فض النزاعات.

وتقدم الزمالك باستئناف ضد حكم تغريمه بـ 2 مليون و500 ألف يورو ولم تتحدد جلسة استماع حتى الآن.

أما فرجاني ساسي فحصل وقت اللجنة السابقة على حكم بأحقيته في الحصول على 600 ألف دولار من الزمالك.

واستأنف الزمالك على القرار أيضا ويسعى لتسوية الأمر مع اللاعب.

أما بالنسبة لقضيتي ناديي ماريتيمو وسبورتنج لشبونة البرتغاليين فالحكم كان نهائيا.

وبمجرد أن يدفع الزمالك الغرامة الموقعة عليه إلى الناديين سيتم غلق القضيتين.

وكانت قضية مارتيميو البرتغالي بسبب شروط انتقال محمد إبراهيم من النادي إلى الزمالك.

أما سبورتنج لشبونة فكانت بسبب صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" إلى نادي الزمالك.

ونجح الزمالك في تسوية الأموال الخاصة بقضية كريستيان جروس المدير الفني السابق الوصول لحل بعد تقدمه بشكوى لفيفا.

كما فاز الزمالك بالقضية الخاصة بلاعبه السابق معروف يوسف.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول بنادي الزمالك أنه لا حقيقة نهائيا للتقارير المتداولة عن توقيع عقوبات جديدة على النادي بسبب القضايا في فيفا.

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