موهبة ليفربول: سنساعد صلاح على الانتقام من ريال مدريد

شدد هارفي إليوت لاعب وسط ليفربول على أن الفريق بأكمله سيساعد محمد صلاح على الانتقام من ريال مدريد في مواجهة الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة، في تصريحات رد عليها الكثير من لاعبي ريال مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال إليوت في تصريحات لموقع زيس إز أنفيلد: "صلاح سيحاول الانتقام لنفسه وسنساعده في القيام بذلك بكل تأكيد".

وأضاف "نريد الانتقام كفريق لأنهم هزمونا في نهائي 2018، لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار".

وتابع البالغ من العمر 19 عاما "نأمل أن نتمكن من رد الدين يوم السبت".

وأتم "نريد الفوز من أجل جماهير ليفربول، لنتمكن من مشاركتهم الفرحة، فهم يسافرون داخل وخارج إنجلترا وعبر القارات من أجلنا".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































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