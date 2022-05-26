بيراميدز يواصل رفض الصدارة.. ويكتفي بالتعادل مع فيوتشر

واصل بيراميدز إهدار فرص اعتلاء صدارة ترتيب الدوري المصري وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي.

واكتفى بيراميدز بالتعادل السلبي بدون أهداف في مواجهة منافسه فيوتشر خلال المباراة المؤجلة من الجولة 15 في لقاء أقيم على استاد الدفاع الجوي.

وارتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة 40 بفارق نقطة أقل عن الزمالك المتصدر لكن الأبيض لعب مباراة أقل.

فيما رفع فيوتشر رصيده إلى النقطة 35 في المركز الرابع.

بيراميدز خسر من الاتحاد الجولة الماضية و أضاع فرصة تصدر الدوري عقب هزيمة الزمالك أمام إنبي وعاد ليتعثر مجددا أمام فيوتشر ورفض استغلال تعثر الأبيض وخسارته من طلائع الجيش.

أحداث المباراة

الدقيقة الأولى شهدت فرصة خطيرة لبيراميدز بعد تمرية بينية من إبراهيم عادل لفخري لاكاي لكن الكرة طالت على المهاجم الجنوب إفريقي وتصدى لها جنش.

رد فيوتشر لم يتأخر وأرسل أحمد رفعت عرضية خطيرة تلاها تسديدة قوية من غنام محمد مرت أعلى مرمى فيوتشر.

فخري لاكاي عاد مجددا ليهدر فرصة تسجيل الهدف الأول ولم يستغل عرضية علي جبر وسدد بجوار مرمى فيوتشر.

أحمد عاطف أهدر أخطر فرص المباراة بعدما راوغ شريف إكرامي حارس بيراميدز ووضع الكرة بالمرمى الخالي لكن نبيل دونجا أنقذ الكرة.

محمود عبد الرحيم جنش تدخل وأنقذ فرصة خطيرة بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي مهاجم بيراميدز.

عمر كمال تعرض للإصابة في الدقيقة 53 ولم يستطع استكمال المباراة، ليدفع علي ماهر بمحمود شعبان بدلا منه.

وسدد جوناثان انجويم مدافع فيوتشر تسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى شريف إكرامي بقليل.

بيراميدز عاد للمحاولة من جديد بعد تحرك فخري لاكاي داخل منطقة جزاء فيوتشر أتبعه بتسديدة قوية تصدى لها الحارس محمود جنش ببراعة.

بيراميدز وفيوتشر تبادلا السيطرة على مجريات اللقاء خلال الدقائق الأخيرة ليطلق حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا التعادل السلبي بينهما.

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