مران الأهلي – محاضرة من موسيماني.. وتدريبات بدنية

أتم الأهلي مرانه الأول في المغرب استعدادا للقاء الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي أقيم على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وحرص الجهاز الفني على الاجتماع باللاعبين قبل المران وألقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية عليهم.

وخاض اللاعبون بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.

وخاض رباعي حراس المرمى تدريبا قوية تحت قيادة مدربه ميشيل يانكون.

واختتم الفريق مرانه بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

وقبل المران اجتمع محمود الخطيب رئيس الأهيل بالسفير المصري في المغرب ياسر عثمان وناقشا كافة ترتيبات دخول جمهور المارد الأحمر للملعب.

وستقام المباراة على مركب محمد الخامس يوم الإثنين المقبل.

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