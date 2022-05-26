استدعاء معلول والجزيري لقائمة تونس

استدعى جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس علي معلول وسيف الدين الجزيري لاعبي الأهلي والزمالك.

ويستعد منتخب تونس لبدء معسكره في الـ30 من شهر مايو الجاري استعدادا لخوض مباراتي غينيا الاستوائية وبوتسوانا في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

فيما غاب عن القائمة حمزة المثلوثي لاعب الزمالك الذي يعاني من إصابة أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأبيض.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن مدرب المنتخب سيعقد مؤتمرا صحفيا في الأول من شهر يونيو المقبل قبل يوم من لقاء غينيا الاستوائية.

وأوضح الاتحاد التونسي أن المران سيكون مفتوحا للإعلاميين في جزئه الأول وبعد ذلك يكون مغلقا لخوض التدريبات.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة العاشرة بجوار كل من غينيا الاستوائية وليبيا وبوتسوانا.

وستقام المباراة الأولى في ملعب رادس في الثاني من شهر يونيو المقبل، قبل أن يحل ضيفا على بوتسوانا بعد ذلك بثلاثة أيام.

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