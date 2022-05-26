ميندي: شعرنا بالسرقة بعد تعطل الفيديو ضد مصر في القاهرة.. وتعلمنا من سيناريو إيطاليا

قال إدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي ومنتخب السنغال أن الأخير تعرض للسرقة في مواجهة مصر في استاد القاهرة في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد عدم عمل تقنية الفيديو.

وتأهل منتخب السنغال لكأس العالم 2022 بعدما فاز على مصر بركلات الترجيح عقب التعادل إيجابيا بهدف لمثله في مباراتي الذهاب والإياب.

وتحدث ميندي لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن أصعب شيء مر به مع منتخب بلاده قائلا: "أعتقد أنها كانت المباراة الفاصلة ضد مصر في تصفيات كأس العالم، ما حدث في ذلك اليوم لا يمكن تصوره على الإطلاق".

وواصل "وصلنا للسنغال بعد يوم من هزيمتنا ضد مصر في القاهرة 1-0 ولم تكن تقنية الفيديو تعمل لذلك شعرنا ببعض السرقة".

وتابع "كنا نشعر بخيبة أمل كبيرة ولكن في محنتنا كان هناك سعادة واستقبال من ألف شخص أعطانا الدافع القوي قبل مباراة الإياب، وقلنا لأنفسنا هناك شيئا ضخما سيحدث لأن هناك مؤشرات على الإقصاء هذا بالإضافة لإقصاء إيطاليا من كأس العالم أمام مقدونيا الشمالية".

وأردف "لذا في المطار قلنا لأنفسنا هذا البلد يعتمد علينا وعرفنا أن هناك أشياء استثنائية ستحدث، وكنا محظوظين لأننا خضنا المباراة على ملعب جديد".

وواصل حارس تشيلسي "كنا نقطن في فندق على بعد كيلومترين من الملعب وكان ضجيج الجمهور يصل إلينا، أتذكر عند وصولنا لغرفة خلع الملابس كان هناك بعض اللاعبين يذهبون لاستكشاف الملعب لكن يومها لم يذهب أي لاعب لأن الأجواء كانت صاخبة جدا والضغط كان هائلا".

وأكمل "سجنا هدفا بعد أربع دقائق واعتقدنا أن الملعب سينفجر، لكن الفوز والتأهل من ملعب جديد بعد سرقتنا قليلا في الذهاب هو أمر تطلب قوة ذهنية كبيرة من الجميع والكل كان استثنائيا، هذه الذكرى بالنسبة لي أحبها أكثر من نهائي إفريقيا".

وعن الفوز في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب مصر كذلك قال: "لم نفز بتلك الكأس من قبل والجميع كان يعرف السنغال كدولة تنتج الكثير من المواهب لكنها لم تفز بالقب من قبل".

وواصل ميندي "كان لدينا العديد من اللاعبين المميزين من أصحاب الخبرات والشباب وكل هذا اندمج مع مدرب جيد للغاية يعمل معنا منذ سنوات وقام بأشياء استثنائية".

وتابع "أعتقد أن فوزنا باللقب لم يكن به الكثير من الجدل فقد كنا أفضل فريق في البطولة وبدأنا المسابقة ولدينا 10 إصابات بفيروس كورونا واستغرق الأمر ثلاث مباريات للتعافي وبعد ذلك لم يكن هناك أي نقاش حولنا".

وأتم ميندي تصريحاته "لكن تلك الكأس لن تمنحنا أجنحة فمازلنا نريد الشعب السنغالي يشعر بالفخر وسنذهب لكأس العالم بالكثير من التواضع والكثير من التصميم".

ويلعب منتخب السنغال في المونديال في المجموعة الأولى بجوار كل من قطر والإكوادور وهولندا.

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