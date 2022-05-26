مصدر من الأهلي لـ في الجول: حكم المحكمة الرياضية؟ توقعنا القرار.. وانتهى وقت الكلام

كان الأهلي يتوقع رفض المحكمة الرياضية دعواه ضد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد لحين الفصل في مكان إقامته.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد الإثنين المقبل في مركب محمد الخامس بالمغرب.

وأعلن كاف اليوم الخميس رفض المحكمة الرياضية لدعوى الأهلي رسميا وبالتالي إقامة المباراة في المغرب.

وتحدث مصدر مسؤول من الأهلي –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com تعليقا على القرار: "الرفض كان متوقعا".

واستدرك "لكن كان يجب على الأهلي حفظ حقوقه والتأكيد على عدم صمته أمام ما تعرض له من ظلم في إقامة المباراة على ملعب غير محايد".

وشدد المصدر "انتهى وقت الكلام والاستمرار في تلك الأزمات مع اقتراب موعد المباراة".

وأتم "الأهم الآن توفير المساندة والتركيز للفريق لتحقيق الفوز وهناك ثقة في الظفر باللقب وتجاوز كل المعوقات إن توافرت النزاهة والشفافية خلال المباراة".

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