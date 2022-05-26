كاف يعلن رفض المحكمة الرياضية لطلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن رفض المحكمة الرياضية "كاس" لطلب النادي الأهلي بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا بحسب بيان نشره عبر موقعه الرسمي.

وقال الاتحاد الإفريقي في بيانه:

كاف كان ملزما بتنفيذ قرار اللجنة التنفيذية الذي تم اتخاذه في يوليو 2019 والذي ينص على تحديد بطل دوري الأبطال بمباراة واحدة في النهائي.

حق تنظيم النهائي تم منحه إلى المغرب بعد سحب السنغال لعرضها، والتي كانت الدولة الأخرى الوحيدة التي استوفت متطلبات التنظيم.

يلتزم كاف بمبادئ العدل والمساواة بين جميع الأندية والاتحادات الأعضاء، وسيعاملهم جميعا بعدل ومساواة في كل الأوقات.

يتمنى كاف للأهلي والوداد وافر الحظ في نهائي دوري الأبطال.

تنطلق المباراة يوم الإثنين 30 مايو 2022 في الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (للمغرب)، والسابعة مساء بتوقيت جرينيتش.

وكان الأهلي قد طلب من المحكمة الرياضية تأجيل إقامة المباراة لحين البت في مسألة نقل الملعب إلى أرض محايدة، حيث تم الإعلان عن القرار النهائي بإسناد التنظيم للمغرب بعد انتهاء جولة الذهاب للدور نصف النهائي.

وفي ذلك الوقت كان الوداد قد تغلب على مضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي 3-1، بينما فاز الأهلي على ضيفه وفاق سطيف الجزائري بأربعة أهداف دون رد، مما كان يعني أن الأهلي والوداد سيلتقيان في النهائي عمليا ما لم تحدث مفاجأة كبرى.

وتلعب المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على أرضية مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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