عملية جراحية جديدة لـ أحمد مسعود

الخميس، 26 مايو 2022 - 14:09

كتب : FilGoal

أحمد مسعود حارس المصري

أعلن النادي المصري عن إجراء أحمد مسعود حارس مرمى الفريق ظهر اليوم الخميس عملية جراحية جديدة.

أحمد مسعود

النادي : المصري

المصري

ويجري مسعود العملية بأحد المراكز الطبية المتخصصة في جراحات العظام وذلك لتثبيت الكسر الذي تعرض له بالرسغ الأيسر.

ويتم إجراء ذلك بواسطة مثبت داخلي "شريحة طبية وعدد من المسامير" مع خلع المثبت الخارجي والذي كان قد تم تثبيته في العملية الجراحية التي أجراها قبل نحو أسبوعين.

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وكشف مجدي الألفي طبيب فريق المصري عن متابعة الحالة الطبية لمسعود أولا بأول مع الفريق الطبي المعالج والمكون من نخبة متميزة من استشاريي جراحات العظام.

وكان مسعود تعرض لحادث سير في بني سويف أثناء سيره على قدمه بعدما صدمته سيارة.

وشارك أحمد مسعود في الموسم الجاري مع المصري في 25 مباراة في كل البطولات.

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