الاتحاد الإفريقي يعلن كيفية توزيع تذاكر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 22:18

كتب : محمد عبد العظيم

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء رسميا تفاصيل توزيع تذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد.

ويواجه الأهلي منافسه الوداد الإثنين المقبل في مركب محمد الخامس في نهائي دوري الأبطال.

وجاء بيان كاف كالتالي:

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** تحديد عدد الحضور في المباراة بواقع 45 ألف متفرج.

** حصول كل فريق من الأهلي والوداد على 10 آلاف تذكرة.

** أي تذاكر لم تباع لن يتم بيعها لاحقا وستبقى المقاعد فارغة.

** تخصيص 20 ألف تذكرة للجمهور العام.

** تخصيص 5 آلاف تذكرة لرعاة الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغربي لكرة القدم.

** لن يكون هناك عملية بيع لأي تذاكر في الملعب يوم المباراة.

** تم اتخاذ الترتيبات اللازمة للمساعدة في إصدار التأشيرات لمن سيحضر المباراة من خارج المغرب.

** فتح بوابات الملعب قبل 5 ساعات من انطلاق المباراة.

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