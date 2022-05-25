كل الطرق تؤدي إلى روما.. مورينيو "التاريخي" يتوج الذئاب بدوري المؤتمر

واصل جوزيه مورينيو كتابة التاريخ وقاد روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عقب الفوز على فينورد.

وفاز روما على فينورد بهدف دون رد سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 30 خلال المباراة التي أقيمت بالعاصمة الألبانية تيرانا ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مورينو دخل التاريخ بعدما حقق لقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

الاستثنائي لا يعرف الخسارة في النهائيات الأوروبية حيث حصد العلامة الكاملة خلال 5 نهائيات قارية (2 دوري أبطال أوروبا – كأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي – دوري المؤتمر).

مورينيو قاد الذئاب للفوز بأول نهائي أوروبي منذ 61 عاما في تاريخ النادي، إذ توج فريق العاصمة بـ كأس المعارض عام 1961، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعترف باللقب كبطولة رسمية.

تشكيل روما

مورينيو تسلح بالثلاثي الهجومي تامي أبراهام ونيكولو زانيولو وهنريك مخيتاريان في مواجهة فينورد.

تشكيل فينورد

فيما اعتمد أرني سلوت المدير الفين لفينورد على الثنائي ويس سينيستيرا و سيريل ديسيريس في خط الهجوم.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بتفوق نسبي لذئاب العاصمة على فينورد ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الحارس جوستين بيلو.

وتعرض هنريك ميختاريان للإصابة في الدقيقة 15 ما دفع مورينيو لاستبداله ومنح الفرصة لسيرجيو أوليفيرا.

ونجح نيكولو زانيولو في تسجيل الهدف الأول لروما في الدقيقة 30 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في منظقة جزاء فينورد ووضع الكرة في الشباك.

وسدد أوركين كوكي لاعب فينورد تسديدة قوية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أنقذها روي باتريشيو.

وضغط فينورد بقوة مع بداية الشوط الثاني وحرم القائم الفريق الهولندي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

وأنقذ روي باتريشيو حارس روما فرص هدف محقق لفينورد بعد تسديدة صاروخية من فردريك أورسينس في الدقيقة 50.

وتدخل روجير إيبانيز دا سيلفا مدافع روما في اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة قبل سيريل ديسيريس مهاجم فينورد.

ورد روما بعد محاولات عديدة من فينورد، بتسديدة قوية من جوردان فيرتو تصدى لها بيلو حارس فينورد.

وحافظ باتريشيو على نظافة شباك فريقه حتى نهاية المباراة ليتوج روما بطلا تاريخيا للنسخة الأولى من دوري المؤتمر.

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