كل الطرق تؤدي إلى روما.. مورينيو "التاريخي" يتوج الذئاب بدوري المؤتمر

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 23:13

كتب : محمود حمدي

تتويج روما

واصل جوزيه مورينيو كتابة التاريخ وقاد روما لتحقيق لقب دوري المؤتمر الأوروبي عقب الفوز على فينورد.

وفاز روما على فينورد بهدف دون رد سجله نيكولو زانيولو في الدقيقة 30 خلال المباراة التي أقيمت بالعاصمة الألبانية تيرانا ضمن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

مورينو دخل التاريخ بعدما حقق لقب النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.

الاستثنائي لا يعرف الخسارة في النهائيات الأوروبية حيث حصد العلامة الكاملة خلال 5 نهائيات قارية (2 دوري أبطال أوروبا – كأس الاتحاد الأوروبي - الدوري الأوروبي – دوري المؤتمر).

مورينيو قاد الذئاب للفوز بأول نهائي أوروبي منذ 61 عاما في تاريخ النادي، إذ توج فريق العاصمة بـ كأس المعارض عام 1961، لكن الاتحاد الأوروبي لم يعترف باللقب كبطولة رسمية.

تشكيل روما

مورينيو تسلح بالثلاثي الهجومي تامي أبراهام ونيكولو زانيولو وهنريك مخيتاريان في مواجهة فينورد.

Image

تشكيل فينورد

فيما اعتمد أرني سلوت المدير الفين لفينورد على الثنائي ويس سينيستيرا و سيريل ديسيريس في خط الهجوم.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بتفوق نسبي لذئاب العاصمة على فينورد ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمى الحارس جوستين بيلو.

وتعرض هنريك ميختاريان للإصابة في الدقيقة 15 ما دفع مورينيو لاستبداله ومنح الفرصة لسيرجيو أوليفيرا.

ونجح نيكولو زانيولو في تسجيل الهدف الأول لروما في الدقيقة 30 بعدما استلم الكرة بشكل رائع في منظقة جزاء فينورد ووضع الكرة في الشباك.

وسدد أوركين كوكي لاعب فينورد تسديدة قوية في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول أنقذها روي باتريشيو.

وضغط فينورد بقوة مع بداية الشوط الثاني وحرم القائم الفريق الهولندي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 47.

وأنقذ روي باتريشيو حارس روما فرص هدف محقق لفينورد بعد تسديدة صاروخية من فردريك أورسينس في الدقيقة 50.

وتدخل روجير إيبانيز دا سيلفا مدافع روما في اللحظات الأخيرة وأبعد الكرة قبل سيريل ديسيريس مهاجم فينورد.

ورد روما بعد محاولات عديدة من فينورد، بتسديدة قوية من جوردان فيرتو تصدى لها بيلو حارس فينورد.

وحافظ باتريشيو على نظافة شباك فريقه حتى نهاية المباراة ليتوج روما بطلا تاريخيا للنسخة الأولى من دوري المؤتمر.

اقرأ أيضا

قائمة الأهلي لنهائي إفريقيا

برشلونة مهتم بضم نجم المغرب

قائد ليفربول يعلق على انتقال صلاح إلى ريال مدريد

ماني يحدد موعد حسم مصيره مع ليفربول

روما دوري المؤتمر مورينو فينورد
نرشح لكم
مؤتمر مورينيو: كتبنا التاريخ.. وسأبقى في روما انتهت نهائي دوري المؤتمر - روما (1) - (0) فينورد.. تتويج تاريخي لذئاب العاصمة لابورتا: وكيل جافي يؤخر تجديد تعاقده مع برشلونة.. وهذا موقفنا من ليفاندوفسكي تشكيل نهائي دوري المؤتمر - مورينيو يتسلح بأبراهام.. وكوكي يقود فينورد إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان" اقترب من برشلونة؟ كيسي يعلن رحيله عن ميلان ذا أثليتك: بعد النني.. أرسنال يقترب من تجديد عقد لاعب جديد أندرلخت يعلن رحيل مدرب الفريق فينست كومباني
أخر الأخبار
دياب: لا يوجد تعارض بين منصبي في فيوتشر ورابطة الأندية.. وموقف عمر كمال 38 دقيقة | الكرة المصرية
رابطة الأندية: ننتظر موافقة الأمن لنقل مباريات الزمالك إلى الدفاع الجوي 42 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر مورينيو: كتبنا التاريخ.. وسأبقى في روما 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال من العودة: أزمة مقبلة.. وبأي صفة يتحدث دياب؟ ساعة | الكرة المصرية
أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - الزمالك يودع بطولة إفريقيا للأندية بعد الخسارة أمام اتحاد المنستير ساعة | رياضات أخرى
بعثة الأهلي تصل المغرب استعدادا لملاقاة الوداد ساعة | الكرة الإفريقية
كل الطرق تؤدي إلى روما.. مورينيو "التاريخي" يتوج الذئاب بدوري المؤتمر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت حسم الدوري - سيتي (3) - (2) فيلا.. ليفربول (3) - (1) ولفز.. الأرزق بطلا للبريميرليج 2 بالاشتراك مع سون.. صلاح يحصل على الحذاء الذهبي الثالث ويجاور أساطير الدوري الإنجليزي 3 انتهت - نهائي كأس الكؤوس: الأهلي (28) - (29) الزمالك 4 انتهى صراع الأبطال - نورويتش (0) (5) توتنام.. أرسنال (5) (1) إيفرتون