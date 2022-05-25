الزمالك ينشر خطابه لخوض مبارياته في الدفاع الجوي.. ورد من رابطة الأندية

نشر الزمالك اليوم الأربعاء خطابه الموجه إلى رابطة الأندية يبلغه خلاله برغبته في خوض مبارياته في ملعب الدفاع الجوي.

كما أكد الزمالك في خطابه أنه تلقى موافقة بيراميدز على استضافة مباريات الفريق الأبيض فيما تبقى من مباريات الموسم الجاري من الدوري وكأس مصر.

وجاء بيان الزمالك كالتالي:

في موقف غريب وغير مفهوم خرج بعض الأشخاص خلال الساعات الماضية يرددون ان نادي الزمالك لم يخاطب رابطة الأندية من أجل نقل مبارياته في الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021-2022، وكذلك ببطولة كأس مصر من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

وردا على هذه الادعاءات الكاذبة ننشر الخطاب المرسل من نادي الزمالك الي لجنة الأندية لنقل مباريات نادي الزمالك من استاد القاهرة الي ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو " والذي تم إرساله منذ أربعة عشر يوما بتاريخ 11 مايو 2022.

وهذا الخطاب يكذب الادعاء أن الزمالك لم يخاطب لجنة الأندية لنقل مبارياته من استاد القاهرة إلى ملعب الدفاع الجوي.

وأعلن الزمالك سابقا رغبته في نقل مبارياته من استاد القاهرة إلى الدفاع الجوي أو بتروسبورت.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في وقت سابق: ""اللاعبون أخبروني بأنهم يدخلون ستاد القاهرة وهم يشعرون بالخسارة مسبقا، والكرة لا تريد دخول المرمى. السحر مذكور في القرآن ولسنا أول من يطلب تغيير ملعبه لنفس الأسباب".

رئيس الزمالك أتبع "أشكر سيادة الفريق محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تصديقه قرار استضافة مباريات الزمالك على ملعب الدفاع الجوي، وستكون مبارياتنا المقبلة على الدفاع الجوي".

وبعد عدة دقائق نشرت رابطة الأندية ردها على خطاب الزمالك.

وجاء رد رابطة الأندية كالتالي:

استلمت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في تمام الساعة 8.44 مساءاً خطاباً من نادي الزمالك على البريد الإلكتروني الرسمي للرابطة بخصوص طلب تغيير ملعب مباريات الفريق الأول إلى استاد الدفاع الجوي في الدور الثاني من مسابقة الدوري العام بدلاً من ستاد القاهرة و هو أول طلب رسمي يصل للرابطة من إدارة نادي النادي بشأن ذلك الموضوع.

وقد قامت الرابطة بإرسال خطاب رسمي إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع لاستطلاع الرأي والحصول على الموافقة اللازمة كما أرسلت الرابطة خطاب إلى نادي بيراميدز لاستطلاع رأيه في ضوء أن ملعب الدفاع الجوي يعد الملعب الأساسي للفريق والرابطة في انتظار الموافقات الرسمية.

و تتمنى الرابطة التوفيق لكافة أندية الدوري الممتاز.

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