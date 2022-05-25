إبراهيموفيتش.. أكبر من مجرد "زلاتان"

عام 2012 دخلت 40 كلمة القاموس السويدي منها كلمة "زلاتان" ووفقا لمجلس اللغة السويدية تعني: "متابعة قناعات المرء بالقوة، للسيطرة".

زلاتان إبراهيموفيتش النادي : ميلان ميلان

بكل سهولة ستدرك أن تأثير شخصية زلاتان إبراهيموفيتش تتضح في معنى الكلمة بالقاموس السويدي.

وتأثير إبراهيموفيتش على ميلان وحصده لقب الدوري بعد غياب 11 عاما كان أكبر من مجرد "زلاتان".

في ديسمبر 2020 كان إبراهيموفيتش قد جدد تعاقد مع الروسونيري فكشف في حواره مع سبورت إيطاليا: "تعجبني الطريقة التي يطلب بها المدرب منا اللعب، حيث وجد طريقة للحصول على أفضل ما لدي من صفات. يتحدث معي كثيرا ويسألني عن أشياء، تماما مثلما أفعل مع زملائي في الفريق. إنهم يحترمونني وأشعر بالمسؤولية، وأستمتع به ".

وأضاف "الفريق جائع، لكن ليس لدينا أهداف أو أحلام، نلعب مباراة واحدة في كل مرة. إنه فريق شاب، وهم ليسوا معتادين على الفوز ، ولكن الشيء المهم هو أنه لا يجب أن يبدأوا في الاسترخاء، وهذا هو المكان الذي أتيت إليه. نحن نعلم أن هذا ليس إنتر أو يوفنتوس، اللذان لديهما فرق أكبر بكثير، ونحن رأى ضد ريو آفي (في تصفيات الدوري الأوروبي) الضغط أثر عليهم عندما كان عليهم في الواقع اللعب من أجل شيء ما".

وأوضح "أعتقد أن هذا الفريق يمكن أن يهدف إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا. الجودة والموهبة ليست كافية، ومع ذلك، فأنت بحاجة إلى التضحية والانضباط".

وأتم "إما أن تصطاد وتأكل الفريسة أو تؤكل. اخترت أن آكل".

انتهى موسم 2021-2022 وحصد المركز الثاني مستفيدا من تعثر منافسيه وعاد لدوري الأبطال بعد غياب 7 مواسم.

التصريح الأهم في ذلك الحوار من السويدي كان كالتالي: "الجميع يتذكر لاعبي ميلان الذين فازوا بالسكوديتو أو دوري أبطال أوروبا".

في الموسم التالي حقق ميلان الاسكوديتو بعد 11 عاما من الغيابات، ورغم مشاركة إبرا في 11 هدفا بتسجيل 8 وصناعة 3 في 23 مباراة إلا أن تأثيره كان كبيرا على زملائه طيلة عامين ونصف.

صرّح ثيو هيرنانديز ظهير ميلان قائلا: "لقد منحنا إبراهيموفيتش الشجاعة، وقدم لنا الكثير من النصائح وأحيانا يوبخنا ولكنه دائما ما يحفزنا."

"عندما عدت من الإجازة، قال لي: إلى أين أنت ذاهب بـ 90 كيلوجراما هنا؟ كنت أسمن قليلا ، لكنه أخبرني أيضا أنني قوي ويجب أن أصبح الأفضل، لكن يجب أن أعمل بجد".

مايك ماينيان حارس ميلان وأفضل حارس في الدوري الإيطالي قال بعد التتويج باللقب: "إبرا شخص يحب الفوز، إنه قوي ولديه وزن كبير في الفريق".

في وقت سابق صّرح الجزائري إسماعيل بن ناصر قائلا: "إنه يساعدك على فعل المزيد، فأنت لا تريد أبدا أن تخسر كرة وأنت تقدم أفضل ما لديك، لأنه يسعى إلى الكمال".

"إذا لم يجد الأمر فسوف يقتلك، فالأمر كذلك. لكن بالنسبة لي هو محق، من الأفضل أن تصرخ عندما تفعل شيئا خاطئا حتى تتعلم وتصبح لاعبًا رفيع المستوى".

فيما تحدث بيير كالولو المدافع الفرنسي عن تأثير السويدي: "كونك مدافعا في ميلان يعني التدرب يوميا ضد إبراهيموفيتش. إنه صراع ومرضٍ للغاية في كل مرة. يريد كل من زلاتان وجيرو الفوز دائما. إذا وضعت كتفك في التدخل، فستصبح معركة".

بينما قال دافيدي كالابريا القائد الذي ارتدى شارة ميلان كثيرا هذا الموسم قال: "كان وجوده أمرا أساسيا. زلاتان بطل أعطى الكثير، حتى لو كان ثمينا للغاية مع قيادته، بكلماته، وإيماءاته. آمل أن يتحسن العام المقبل. ما زلنا بحاجة إليه".

بينما قال ساندرو تونالي لشبكة راي سبورت الإيطالية: "إبراهيموفيتش؟ إنه يعطي محفزات كبيرة ويساعدني بعدة طرق ، لكنه يضعني أيضا في مواجهة الصعوبات لمساعدتي على النمو".

"يمنحك دائما دفعة إضافية حتى لو لم تكن في حاجة إليها، ويجعلك تقطع شوطا إضافيا. معه، المساعدة موجودة في جميع الأوقات: في التدريب، في غرفة خلع الملابس، في المباراة وأيضا في المنزل. لديه خبرة وقيادة".

جونيور ميسياس اختاره كأقوى من لعب بجواره وحكى موقفا مع السويدي: "لقد ركلني مرة في وجهي. في المرة الأولى التي رأيته فيها كنا نأكل سويا وقال "لا تتكلم؟" ثم قال "برافو، برافو لأنك تعمل فقط".

"الرغبة التي لديه في سن الأربعين مثيرة للإعجاب. إنه جيد جدا مع أولئك الذين يعملون ويلتزمون بأنفسهم، ويحاول دائما المساعدة ".

وفي 2020 قال عنه رادي كرونيتش: "إبراهيموفيتش هو البطل الذي يرفع المستوى في التدريبات. ساعد الفريق بالفعل وسيفعل المزيد في المستقبل".

بينما في حوار أنتي ريبيتش مع موقع ميلان قال: "لقد جلب الكثير للجميع. لكن عندما يقول شيئا ما، يصمت الكثيرون".

وصرّح براهيم دياز في حواره مع DAZN في بداية الموسم: "إنه في نفس عمر والدي. إنه مثل بنجامين باتون (شخصية في أحد الأفلام يتراجع عمره للسن الأصغر عكس الطبيعي)، يمكنه اللعب لسنوات عديدة. لا يزال يصنع الفارق".

"يقول لي دائما أن أفعل ما أعرف أنه يمكنني القيام به، وأن لدي موهبة رائعة ويجب أن أساعد الفريق".

بينما تحدث عنه رافائيل لياو أفضل لاعب شاب في الدوري قائلا لـ DAZN: "عندما تلعب معه يجب أن تقدم أفضل ما لديك دائما. أعتقد أنه قصد أن الاستمرارية هي ما كنت أفتقدها، والآن حان الوقت، فأنا لاعب مختلف تماما. أنا لا أراه مخالفا، يجب أن أستمع إليه"

"يقول لي رافا انظر، عندما تدخل الملعب فأنت وحش، خذ الكرة وانطلق، لذلك عندما تشعر بهذه الثقة في زميلك في الفريق، تدخل الملعب وتعرف أن ما عليك فعله لمساعدة الفريق".

بينما تحدث أليكسيس سايليمايكرز لصحيفة "توتوسبورت" الإيطالية : "لم يكن لدي زميل في الفريق مثله من قبل".

"ليس من السهل تدريبه لأنه يتمتع بعقلية مجنونة كل يوم، إبرا يريد دائما أن يحصل الجميع على أفضل ما في أنفسهم. يصرخ فيك ويدفعك إلى تجاوز حدودك".

وتحدث أوليفييه جيرو عقب التتويج "بالنسبة لي يشرفني إعادة كتابة تاريخ ميلان بجواره. إنه أكبر مني ببضع سنوات، وعندما كان لا يزال يتعين علي أن أصبح لاعب كرة قدم، كان هو نقطة مرجعية لي. شخصيته في الفريق مهمة للغاية. عندما يتحدث يستمع الجميع ولا يشتت انتباه أحد".

"حتى بعد الفوز على ساسولو، تحدث في غرفة خلع الملابس. قدم التهاني لكل لاعب وكل شخصية في الجهاز الفني. إنه يشعرك قليلا بفيلم القلب الشجاع، في شخصيته".

ستيفانو بيولي قبل مباراة أتالانتا الأخيرة للفريق في سان سيرو الموسم الجاري قال في المؤتمر الصحفي: "آخر مرة في سان سيرو لإبرا؟ لا آمل ذلك، فهو بطل برأس مال شارة القيادة، أنا لا أشير فقط إلى الجانب الفني. لدي احترام له لا يقاس. آمل ألا تكون هذه هي النهاية، لكن زلاتان لديه الذكاء لتقرير مستقبله".

بعد التتويج بلقب الدوري، قال إبراهيموفيتش: "وصلت إلى هنا وأقطع وعدا وأوفيت به. ضحك الكثير عندما قلت إننا سنفوز بالسكوديتو مرة أخرى، لكننا عملنا بجد وأظهرنا للفريق معنى المعاناة من نتائجك".

"الفرق كبير. كان الفريق قبل 11 عاما 22 بطلا فاز بكل شيء، وكنا المرشحون الأفضل في كل موسم. الفريق الحالي مليء باللاعبين الشباب، نضغط عليهم ونسمح لهم بفهم ما يمثله ميلان. إنها قصة أخرى كاملة".

السويدي ألقى خطبة على لاعبي ميلان وجهازه الفني والإداري عقب التتويج في غرفة الملابس، الكل استمع له من الكبير وحتى الصغير، ومن ثم احتفلوا.

واليوم أعلن الروسونيري إجراء زلاتان إبراهيموفيتش عملية جراحية سيغيب على إثرها 8 أشهر، ربما تكون نهاية السلطان وربما يستمر مع الفريق لموسم آخر، لكن بكل تأكيد تأثيره كان كبيرا على ميلان.

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خطاب زلاتان إبراهيموفيتش في غرفة الملابس بعد التتويج بالاسكوديتو 📽️🦁#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ #دائمًا_معكم pic.twitter.com/viCzpDW6tq — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) May 23, 2022

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