طبيب الأهلي: عبد المنعم لم يتعاف من الإصابة وحسم مصيره السبت.. وجديد تأهيل بانون

الخميس، 26 مايو 2022 - 13:47

كتب : FilGoal

مران الأهلي - إفريقيا - الوداد

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي أن محمد عبد المنعم مدافع الفريق لم يتعاف حتى الآن من الإصابة وسيتم حسم مصير مشاركته أمام الوداد يوم السبت.

ويلعب الأهلي أمام الوداد المغربي مساء الإثنين في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس.

وقال أبو عبلة عبر موقع الأهلي الرسمي: "هناك محاولات طبية وبرنامجا استشفائيا لتجهيز محمد عبد المنعم واللحاق بمباراة الوداد".

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وكشف "عبد المنعم لم يتعاف بعد من الإصابة ويواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي في المغرب".

وكان عبد المنعم قد تعرض للإصابة في العضلة الضامة وبات مشاركته مهددة أمام الوداد.

وأوضح أبو عبلة "سيتحدد خلال الـ48 ساعة المقبلة مصير عبد المنعم من المباراة في ضوء حالته".

أما عن بدر بانون فقال: "هناك تقدما في البرنامج البدني المحدد له وسوف يستكمل برنامجه التدريبي على هامش معسكر الفريق".

واختتم تصريحاته "يواصل بدر بانون البرنامج التدريبي الخاص به على هامش التدريبات الجماعية قبل أن يلتحق بالمران وفقا للموعد المحدد مسبقا".

واجتمع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مع الجهاز الفني للفريق صباح اليوم لتحديد تفاصيل البرنامج التدريبي الخاص باللاعبين.

ونسق المدير الفني مع مخطط الأحمال بهدف تقليل الحمل التدريبي للاعبين؛ تجنبا للإرهاق بعد رحلة السفر الطويلة لبعثة الأهلي إلى المغرب والتي استغرقت 6 ساعات.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قد وصلت إلى المغرب في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء استعدادا لخوض المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا التي يسعى الفريق للحفاظ على لقبها للعام الثالث على التوالي وللمرة الحادية عشرة في تاريخه.

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