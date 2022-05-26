إبراهيموفيتش: لعبت بدون رباط صليبي في الستة أشهر الماضية.. وحولت المستحيل لممكن

كشف زلاتان إبراهيموفيتش عن لعب الستة أشهر الماضية بدون رباط صليبي ونجح في تحقيق هدفه بالفوز بالدوري الإيطالي.

وحقق ميلان لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 11 عاما.

وكتب إبراهيموفيتش عبر حسابه الرسمي "خلال الستة أشهر الماضية لعبت بدون الرباط الصليبي في ركبتي اليسرى".

وكشف النجم السويدي "تورمت الركبة وتمكنت فقط من التدريب مع الفريق في 10 مرات وأخذت أكثر من 20 حقنة ومسكنات آلام كل يوم لمدة ستة أشهر".

وأضاف "صنعت شيئا مستحيلا لشيء ممكن، كان لدي هدف واحد فقط وهو أن أجعل زملائي في الفريق والجهاز الفني أبطالا لإيطاليا".

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته "وعدتهم بذلك والآن لدي رباط صليبي جديد وبطولة أخرى".

وأعلن نادي ميلان إجراء لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش لعملية جراحية في ركبته اليسرى في مستشفى جيان ميرموز بمدينة ليون الفرنسية.

وأشار النادي في بيانه إلى أن العملية كان مخطط لها من فترة من أجل إعادة بناء الرباط الصليبي مع تعزيز الرباط الجانبي والغضروف.

وسيغيب إبراهيموفيتش عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 7 أو 8 أشهر وفقا لبيان ميلان.

وينتهي تعاقد إبراهيموفيتش مع ميلان بنهاية شهر يونيو المقبل وهو ما قد يكون وقت اعتزال اللاعب صاحب الـ 40 عاما.

وساهم إبراهيموفيتش في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي للمرة الـ 19 في تاريخه وللمرة الأولى منذ 11 عاما.

وشارك إبراهيموفيتش مع ميلان خلال الموسم الحالي في 27 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 آخرين.

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