ترينت: لم ننزعج من تصريحات صلاح العلنية بشأن الانتقام من ريال مدريد

الخميس، 26 مايو 2022 - 12:06

كتب : FilGoal

لحظات إصابة محمد صلاح ضد ريال مدريد

أوضح ترينت ألكسندر أرنولد مدافع ليفربول أن فريقه لم يكن لديه أي مشكلة بسبب تصريحات زميلهم محمد صلاح حول رغبته في الانتقام من ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

صلاح تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في ملاقاة الفريق الملكي للثأر من خسارة نهائي 2018 والخروج مصابا بعد نحو نصف ساعة.

وقال ترينت لبودكاست بلوك بارتي: "حقيقة خسارتنا أمام ريال مدريد في نهائي 2018 تعني أن كل لاعب لديه الحافز لرد الصفعة".

وأضاف "صلاح لديه سبب شخصي، حيث تعرض للإصابة في ذلك النهائي ولم يستطع استكمال اللقاء، لكنها بالنسبة للجميع مباراة كبيرة".

وتابع المدافع الإنجليزي "عندما يتعلق الأمر بنهائي دوري الأبطال، يجب تنحية العواطف جانبا، وصلاح يعرف ذلك جيدا".

وأكمل "لم يكن لدى لاعبي ليفربول أي مشكلة بشأن تصريحات صلاح العلنية عن كونها مواجهة ثأرية وأنه وقت الانتقام".

وأتم "كل الدوافع ستكون حاضرة عندما يحين موعد اللقاء يوم السبت، سيتم تنحية العواطف جانبا وأمامنا 90 دقيقة فلنذهب ونفوز بالبطولة".

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ويستعد ريال مدريد لملاقاة ليفربول في نهائي دوري الأبطال السبت المقبل بباريس.

في تكرار لنهائي نسخة 1981 الذي انتصر فيه ليفربول بنتيجة 1-0 في باريس أيضا.

كما يتكرر النهائي بين الفريقين بعد نهائي 2018 حين انتصر الملكي بنتيجة 3-1 في كييف.

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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