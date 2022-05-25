مؤتمر صلاح عن نهائي الأبطال والبقاء مع ليفربول.. وماذا حدث بعد العودة من مصر

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول يوم الأربعاء عن الكثير من المواضيع في المؤتمر الصحفي الذي يسبق نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد السبت المقبل.

وقال صلاح في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء: "سأبقى في ليفربول الموسم المقبل، ليس هناك شك في ذلك".

وأضاف "لو تحدثت عن مسألة تجديد العقود الآن سأكون أنانيا، نركز تماما على نهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع "أنا لا أركز على العقد في الوقت الحالي. إنه أسبوع مهم حقا بالنسبة لنا. أريد أن أفوز بدوري أبطال أوروبا مرة أخرى. أريد أن أرى هندرسون يرفع الكأس بيديه مرة أخرى".

وأكمل قائد منتخب مصر "بعد ما حدث ضد ريال مدريد في النهائي الاخير وما حدث يوم الأحد في الدوري الإنجليزي، تحمس الجميع للفوز بدوري الأبطال".

وواصل "لم يكن لدي الوقت للتفكير فيما حدث مع منتخب مصر، عدت للتدريبات مع ليفربول سريعا. شعرت في ذلك الوقت أن هناك 3 بطولات أخرى يمكنني الفوز بها، لم يحالفنا الحظ في تحقيق لقب الدوري. أحاول فقط أن أكون واقعيا". ".

وردا على سؤال من سيكون صاحب هدف الفوز في نهائي 2022 مثل آلان كينيدي في نهائي 1981؟ رد صلاح قائلا: "أتمنى أن أكون أنا".

وتحدث محمد عن لويس دياز قائلا "إنه لاعب رائع ، لقد أحدث الفارق في مبارياتنا. لدينا الكثير من اللاعبين الذين يتحدثون الإسبانية والبرتغالية. إنه يؤدي بشكل جيد للغاية".

وقال صلاح عن هذا الموسم "كفريق قمنا بعمل جيد، موسمي الخاص أيضا كان جيدا، أحاول فقط مساعدة الفريق وهذا هو الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لي".

ويدخل ريال مدريد نهائي دوري الأبطال بعدما حقق لقب الدوري الإسباني قبل عدة جولات من نهايته.

بينما يلعب ليفربول نهائي البطولة وهو متوج بلقبي كأس رابطة المحترفين وكأس إنجلترا.

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فيما خسر لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة لصالح مانشستر سيتي في الدقائق الأخيرة من الجولة الختامية يوم الأحد.

















































وفاز محمد صلاح بجائزة هداف الدوري الإنجليزي بالاشتراك مع سون هيونج مين برصيد 23 هدفا.

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