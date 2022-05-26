6 أهداف في مباراة واحدة.. مهاجم مانشستر سيتي الجديد يتألق قبل انتقاله

الخميس، 26 مايو 2022 - 11:25

كتب : FilGoal

ألفاريز

سجل خوليان ألفاريز مهاجم ريفر بلاست الحالي ومانشستر سيتي القادم ستة أهداف في فوز فريقه 8-0 أمام أليانزا ليما في الجولة السادسة من دور المجموعات في كأس كوبا ليبرتادوريس.

وأصبح أول لاعب في تاريخ ريفر بليت يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة وثاني لاعب أرجنتيني على الاطلاق.

ولم يسجل ألفاريز البالغ عمره 22 عاما في كأس ليبرتادوريس قبل هذه المباراة لكنه أحرز ستة أهداف في شباك أليانزا ليما في ملعب مونومينتال بواقع ثلاثة أهداف كل شوط.

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وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في سوق الانتقالات الشتوية الماضي بعدما وقع على عقد لمدة 5 سنوات ونصف.

ويبقى صاحب الـ22 عاما في صفوف ناديه ريفر بلايت معارا حتى يوليو المقبل.

ألفاريز ظهر لأول مرة مع فريق ريفر بلايت في أكتوبر عام 2018، وقد اكتسب شهرة كواحد من أفضل المهاجمين الشباب في الأرجنتين.

وسجل المهاجم الشاب 36 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 96 مباراة مع ريفر بليت، بما في ذلك هدف الفوز 4-0 على راسينج في نوفمبر، وهي النتيجة التي حسمت لقب الدوري الأرجنتيني لصالح ريفر.

وظهر ألفاريز لأول مرة على المستوى الدولي في مباراة تصفيات كأس العالم ضد تشيلي في يونيو من العام الماضي، بعدما دخل كبديل لأنخيل دي ماريا بعد ساعة من بداية المباراة، وكان جزءا من الفريق الذي فاز بكأس كوبا أمريكا في يوليو الماضي.

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