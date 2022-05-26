أمير مرتضى يكشف وضع عمر كمال من العودة: أزمة مقبلة.. وبأي صفة يتحدث دياب؟

كشف أمير مرتضى المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك عن وضع عمر كمال عبد الواحد ومعاري النادي من العودة.

عمر كمال النادي : فيوتشر الزمالك

وكان قد تم حرمان الزمالك من القيد لفترتين مما تسبب في رحيل لاعبيه المنضمين حديثا إلى أندية أخرى بالاتفاق.

وقال أمير مرتضى عبر قناة صدى البلد: "لم نكن متواجدين وقت موسم الانتقالات الأخير، الزمالك تعاقد مع حمدي النقاز، ومحمود شبانة، وعمر كمال".

وأضاف "ما علمناه أن الزمالك أعارهم، لكن هذا لم يكن ممكنا لأن الزمالك محروم من القيد وبالتالي لا يملك اللاعبين أساسا".

وتابع المشرف العام على الكرة بالزمالك "علمنا أن الإجراء الذي تم عبارة عن انتقال هؤلاء اللاعبين لفرق أخرى وتوقيعهم لمدة سنة واحدة، على أن يعودوا بنهاية الموسم ويحق لهم الانضمام للزمالك".

وكشف أمير مرتضى "ما اكتشفناه هو عدم وجود أي عقود ثلاثية بين الزمالك وفيوتشر مثلا بخصوص عمر كمال، وأن عمر كمال وقع لفيوتشر لثلاث سنوات وليس سنة واحدة، لكن يحق له فسخ التعاقد بعد أول سنة والانضمام للزمالك".

وواصل تصريحاته "الوضع عبثي منذ البداية ولم يكن لنا أي دور فيه، ولكن إذا امتلك الزمالك ما يثبت أن اللاعب يجب أن يكون من حق الزمالك، فسنقاتل على عودته، ومن الواضح أننا بصدد نزاع مقبل".

وأتم ""تصريحات أحمد دياب عن ملكية فيوتشر لعمر كمال؟ بأي صفة يتحدث أحمد دياب؟ أليس في وجوده بنادي فيوتشر ورابطة الأندية تعارض في المصالح، فكيف أكون مسؤولا في أحد الأندية وفي جهة تدير المسابقة؟".