أمير مرتضى يكشف جديد قضية كهربا وأزمة التعاون.. مصير فيريرا وحقيقة مفاوضات رمضان صبحي

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في الزمالك التطورات الأخيرة في قضيته ضد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق السابق والمعار من غريمه التقليدي الأهلي إلى هاتاي سبور التركي.

وتحدث أمير مرتضى لقناة "صدى البلد" قائلا: "لا يوجد أي شيء جديد بعد حكم المحكمة الرياضية في قضية كهربا لأنه حكم نهائي ولا يوجد أي حكم يستطيع إيقافه".

وواصل "المحكمة الرياضية أرسلت القرار للفيفا ومن ثم يتم إعطاء اللاعب مهلة 45 يوما وبعد ذلك يتأكد فيفا من النادي هل قام اللاعب بسداد الغرامة أم لا".

وتابع "ومن ثم يذهب الأمر للجنة الانضباط من أجل تنفيذ القرار وتحركنا في الأمر بعد نهاية المهلة مباشرة وعدم سداد اللاعب للغرامة".

وأردف أمير مرتضى "تخاطب لجنة الانضباط اللاعب بعدم سداده ومن ثم تصدر قرارا بإيقافه لحين سداد المستحقات".

أزمة بوطيب

وعن حقيقة تغريم الزمالك مرة أخرى لصالح لاعبه السابق خالد بوطيب قال: "حصول خالد بوطيب على غرامة ضد الزمالك أمر عار تماما عن الصحة والقضية الآن منظورة أمام المحكمة الرياضية، لا يوجد أي شيء جديد في الأمر حتى الآن، وسيتحدد خلال الفترة المقبلة موعد لجلسة استماع".

وأكمل "الحكم لصالح بوطيب ضد الزمالك هو تغريم النادي مليون و700 ألف يورو".

أزمة مع التعاون السعودي

وعن عدم حصول الزمالك من التعاون على 400 ألف دولار المستحقات المتأخرة عن انتقال مصطفى فتحي للنادي السعودي أوضح "هناك 400 ألف دولار مستحقات متأخرة عن انتقال مصطفى فتحي للتعاون وطلبنا الحل الودي ولم نجد نتيجة فخاطبنا الاتحاد السعودي".

وواصل "وخلال الفترة المقبلة سنصعد الأمر وأعتقد أنه سيتم إيقافهم من قبل الاتحاد السعودي لأن لديهم نظام من خلاله يتم إيقاف الأندية لحين دفع المستحقات المتأخرة وأعتقد خلال الشهر الجاري سنحصل على المستحقات".

أوباما وفيريرا ورمضان صبحي

وعن حقيقة تلقي يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق لعروض أجاب بحسم "لا يوجد أي شيء رسمي".

أما عن هل يستمر جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مع الفريق الموسم المقبل أجاب "هل فيريرا مستمر الموسم الجديد؟ 200% مستمر مع الزمالك".

وعما يثار حول مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي لاعب بيراميدز أجاب "لا توجد أي مفاوضات مع رمضان صبحي وتركيزنا حاليا في بطولتي الدوري وكأس مصر، وحينما يأتي وقت المفاوضات سنعلن عن كل شيء، الأولوية حاليا التركيز على الموسم الجاري فقط".

وشدد "نحاول إصلاح الوضع حاليا ونسير بخطى جيدة بدأناها باستقطاب الجهاز الفني بقيادة فيريرا وليس معنى الإقصاء من دوري أبطال إفريقيا والمنع من القيد أن نستسلم بل نواصل وحققنا نتائج جيدة حتى قبل مواجهتي إنبي وطلائع الجيش".

وأكمل "الأهلي يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا وأخفق في مباريات بالدوري وليس معنى ذلك أنه أخفق في كل موسمه، بل هذا الوضع الطبيعي نخطئ ونصحح الوضع، الآن نحن في نهائي كأس مصر وضمن المنافسين على صدارة الدوري".

وأتم أمير مرتضى حديثه قائلا: "وحتى بيراميدز منافس الأهلي والزمالك يتعثر في الدوري، وصاحب النفس الأطول سيتوج بالدوري، نعم من حق الجمهور الحزن وقت التعادل أو الهزيمة لكن دورنا أن نصحح الأخطاء ونعدل المسار".

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