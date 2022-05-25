شركة الأهلي: كاف أخطرنا بتخصيص 10 آلاف تذكرة لجمهورنا في نهائي إفريقيا

كشف عمرو شاهين الرئيس التنفيذي لشركة كرة القدم في النادي الأهلي عن تواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع النادي من أجل التنسيق لحضور الجمهور في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عمرو شاهين عبر قناة ناديه: "حاولنا التواصل مع المسؤولين في المغرب وكاف من أجل إنهاء الترتيبات الخاصة بنهائي إفريقيا ورغم خروج الكثير من البيانات بوجود تنسيق مع الأهلي إلا أنه على أرض الواقع لم نتلق أي شيء عن أي استعدادات للمباراة".

وأضاف "اليوم كان أول تواصل رسمي مع الاتحاد الإفريقي مع الأهلي بشأن نهائي إفريقيا وذلك قبل المباراة بـ5 أيام فقط".

وأفصح "كاف أخطرنا بطرح 45 ألف تذكرة لنهائي إفريقيا بواقع 10 آلاف لكل فريق و5 آلاف تذكرة خاصة برعاة الاتحاد الإفريقي و20 ألف تذكرة للجمهور العام ".

وواصل "نعتذر لجمهور الأهلي لأننا لم نعرف وضع النادي بشأن جمهوره في نهائي إفريقيا إلا قبل 5 أيام فقط من المباراة وهذه أمور خارجة عن إرادتنا".

واستمر في تصريحاته "لا أعرف ما هو الجمهور العام في المغرب الذي خصص له الاتحاد الإفريقي 20 ألف تذكرة بالتأكيد باقي التذاكر ستذهب للجمهور المغربي الأمر واضح".

وأتم تصريحاته "في حالة عدم حضور 10 آلاف من جمهور الأهلي المباراة كاف أخطرنا أنه سيحتفظ بباقي المدرجات فارغة من أجل ضمان حق الأهلي".

ويلعب الأهلي في التاسعة مساء الإثنين المقبل أمام الوداد على ملعب محمد الخامس في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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