تقارير: الزمالك يحذر جالاتا سراي بشأن تفعيل بند مصطفى محمد

كشفت صحيفة "سبورتس أرينا" التركية عن تحذير وصل من نادي الزمالك إلى مسؤولي نادي جالاتا سراي على خلفية تفعيل بند شراء مصطفى محمد لاعب الفريق.

وأعير مصطفى محمد من الزمالك إلى جالاتا سراي لعام ونصف مع إمكانية ضمه نهائيا قبل نهاية العام الماضي.

وفعل النادي التركي بالفعل بند الشراء بقيمة 4 ملايين دولار لكنه لم يتمكن حتى الآن من سداد هذه الدفعة للزمالك.

وبحسب الصحيفة التركية فإن نادي الزمالك أرسل تحذيرا إلى جالاتا سراي بالفاكس كما هدد بالذهاب إلى الفيفا حال لم تصل دفعة الشراء قبل الأول من يوليو المقبل.

ونوهت الصحيفة أن في حال التأكد من طلب الزمالك من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فمن المحتمل أن يتم معاقبة جالاتا سراي ولن ينتقل اللاعب المصري إلى صفوفه.

ويعاني جالاتا سراي من أزمة مالية وعلى مشارف إجراء انتخابات مجلس الإدارة الجديد في 11 يونيو المقبل.

وستكون الإدارة الجديدة مطالبة بسداد ديون الفريق فضلا عن رواتب متأخرة للأجهزة الفنية واللاعبين.

ومن ضمنها دفع قيمة بند الشراء للزمالك خلال 20 يوما لتفادي عقوبة محتملة.

وشارك مصطفى في 40 مباراة الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم 8 أهداف وصنع خمسة آخرين.

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