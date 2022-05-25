الإعلان عن موعد حجز تذاكر نهائي إفريقيا.. وطريقة حصول جماهير الأهلي عليها

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم أن الجماهير المصرية ستحصل على تأشيرة دخول المغرب وتذاكر نهائي دوري أبطال إفريقيا من مكتب مخصص لذلك في مطار الدار البيضاء.

ويلعب الأهلي مع الوداد الاثنين المقبل 30 مايو في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحدد الاتحاد المغربي غدا الخميس موعدا لبداية حجز التذاكر عبر الموقع الرسمي.

وتم تخصيص فئتين بالنسبة للتذاكر، 50 درهما للدرجة الثانية و100 للدرجة الأولى.

ويمكن للجماهير سحب التذاكر مباشرة من المنافذ بعد ذلك حيث تم تحديد 4 نقاط سحب وهم مركب بنجلون، وملعب الأب جيكو، ومركب النجم الرياضي البيضاوي، ومركب الصخور السوداء

وسيتم فتح المنافذ بداية من الساعة التاسعة صباحا وإلى غاية الواحدة ظهرا، على أن تستأنف بداية من الثانية ظهرا وإلى غاية الثامنة مساء.

يذكر أن الأهلي والوداد لعبا عشر مباريات من قبل، حقق الأحمر فيها أربع انتصارات مقابل انتصارين للوداد وانتهت أربع بالتعادل.

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