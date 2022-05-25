خبر في الجول - موافقة مبدئية من اتحادي هولندا وفرنسا على إدارة القمة.. واعتذار ألمانيا وحكام المونديال

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 12:26

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - الزمالك - تصوير مصطفى عميرة

تم استبعاد حكام أوروبا المتواجدين في كأس العالم 2022 بـ قطر من المرشحين لإدارة مباراة القمة.

وحسبما علم FilGoal.com، فمن الصعب أن يتم الاتفاق مع أيا منهم لتحكيم المباراة.

ويعود ذلك لارتباطهم بمعسكر إعدادي استعدادا لكأس العالم يوم 20 يونيو، بعد 24 ساعة من إقامة اللقاء.

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وعلم FilGoal.com أن الاتحادين الفرنسي والهولندي وافقا بشكل مبدئي على إدارة القمة.

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لمعظم الاتحادات الأوروبية تمهيدا لاختيار طاقم اجنبي لإدارة مباراة القمة بعد طلب الأهلي.

بينما ينتظر اتحاد الكرة موافقات الاتحادات الأوروبية الآخري قبل ترشيح الأسماء النهائية من جميع الاتحادات والمفاضلة بينهم.

واعتذر الاتحاد الألماني عن تعيين طاقم في وقت سابق لقضاء الحكام هناك لأجازتهم السنوية في هذه الفترة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن طلب الأهلي لحكام أجانب للقمة.

وتأجلت مباراة الأهلي مع الزمالك في الجولة 20 من الدوري إلى 19 يونيو المقبل.

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