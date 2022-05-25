لاعب برايتون يدرس تمثيل غانا بدلا من إنجلترا

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 14:48

كتب : FilGoal

طارق لامبتي - برايتون

ذكرت شبكة ذا أثليتك أن طارق لامبتي لاعب برايتون يدرس تمثيل منتخب غانا قبل مونديال 2022.

فقد طلب لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما استبعاده من التشكيلة الأخيرة لأنه يدرس مستقبله الدولي.

يأتي هذا بعد أيام، من قرار إيدي نكيتياه مهاجم أرسنال تمثيل منتخب غانا على الصعيد الدولي، بدلا من تمثيل منتخب إنجلترا، حسب تقارير غانية.

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وأفاد موقع موقع 442gh أنه من المتوقع الإعلان عن ذلك في الأسابيع المقبلة بعد أن حصل اللاعب على جواز سفره الغاني.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما وافق على الالتزام بتمثيل غانا بعد موافقة والديه.

أوضح التقرير أن مهاجم أرسنال حصل بالفعل على جواز سفره الغاني في انتظار وثائق أخرى.

ومن المحتمل أن يلعب نكيتياه مع غانا في كأس العالم 2022 في قطر.

نكيتياه يتألق مع المدفعجية في المباريات الأخيرة للدوري الإنجليزي هذا الموسم.

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