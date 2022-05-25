مالك ليفربول يتحدث عن موقف ناديه من تجديد عقد صلاح

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 13:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ساديو ماني - ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تحدث توم فيرنر مالك ليفربول عن موقف ناديه من تمديد عقد نجمه محمد صلاح.

وينتهي تعاقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وحتى الآن لم يصل لاتفاق مع ناديه حول التجديد.

وقال فيرنر في تصريحات لشبكة ذا أثليتك: "أرغب في الحفاظ على سرية المفاوضات مع محمد صلاح وساديو ماني".

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وأضاف رجل الأعمال الأمريكي "من الواضح أننا أوضحنا رغبتنا في بقاء صلاح وماني".

ويمكن لصلاح التوقيع لأي فريق في يناير المقبل على أن ينضم إليه في الصيف التالي مجانا.

وأتم "لن أقول أكثر من ذلك، سأترك الباقي لجوليان وارد المدير الرياضي الجديد".

ويستعد محمد صلاح للعب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد السبت المقبل 28 مايو.

وجه هداف ليفربول رسالة بعد نهاية الدوري الإنجليزي وقبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر: "نحن لم ننته بعد".

وخسر ليفربول لقب الدوري بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي الذي انتصر في الجولة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأصبح صلاح رابع لاعب يفوز باللقب ثلاث مرات بعد هنري وشيرار وكين.

وتساوى قائد منتخب مصر مع الثنائي هاري كين وألان شيرار خلف هنري بأربعة ألقاب.

جمع محمد صلاح بين جائزتي أفضل الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي لموسم 2021-2022.

وأصبح صلاح ثاني لاعب في البريميرليج يجمع بين لقب الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب بعد هاري كين الموسم الماضي في الجائزة التي بدأت في موسم 2017-2018.

وفاز لاعب من ليفربول بالحذاء الذهبي للمرة السابعة ليفك الشراكة مع آرسنال كأكثر الأندية فوزا باللقب.

صلاح حقق لقب هداف الدوري في 2017-2018 برصيد 32 هدفا ثم موسم 2018-2019 برصيد 22 هدفا.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتشارك أكثر من لاعب في لقب الهداف.

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