تين هاج: هذه هي فلسفتي التدريبية.. وأتطلع لمواجهة جوارديولا

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 12:51

كتب : FilGoal

جوارديولا وإريك تين هاج

تحدث إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الجديد عن الفلسفة التي سيقود بها الشياطين الحمر، وعن مواجهة بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي عمل معه كمساعد في بايرن ميونيخ.

وقال تين هاج لموقع ناديه: "فلسفتي التدريبية أساسها الرغبة في الفوز. الفوز هو الشيء الأهم، ولكني أهتم بتحقيق هذا الهدف من خلال اللعب الهجومي".

وأضاف الهولندي "علينا أن نحقق الفوز في جميع الأحوال. هذه هي الثقافة التي نحتاج لزرعها في الفريق".

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وأكمل "هناك أوجه تشابه وأوجه اختلاف بين تجربتي في أياكس والتجربة الجديدة في يونايتد. يتوجب عليّ التعلم والتكيف، ولكن عليّ أيضًا أن أظل كما أنا".

وتابع "أنا مقتنع بأننا نستطيع تطبيق أسلوب اللعب الذي نريده. إذا استطعنا أن نفعل ذلك واستوعبه اللاعبون سنحقق النجاح".

وأوضح تين هاج أن فترة الإعداد للموسم الجديد ستبدأ يوم 27 يونيو المقبل.

وعلق قائلا "اللاعبون الدوليون سيحصلون على راحة أطول لأنهم سيخوضون عددا إضافيا من المباريات مع منتخبات بلادهم، لذا فعودة الفريق يوم 27 يونيو لن تكون بكامل القائمة".

وشدد مدرب أياكس السابق "أنا متحمس لمقابلتهم، وفترة الإعداد ستكون مهمة في استعدادنا لبداية الموسم".

وعن رسالته لجماهير مانشستر يونايتد، قال "أنا سعيد بوجودي هنا وسأقدم كل ما في وسعي من أجل النادي. أتمنى وأتوقع أن أجعلهم فخورين مجددًا لكي يعود مانشستر يونايتد إلى مكانه الطبيعي.

وواصل البالغ من العمر 52 عاما "لن أدخر جهدًا في سبيل مساعدة الفريق، وسأتخذ كل القرارات اللازمة لتحقيق النجاح".

وأتم "لقد عملت مع بيب جوارديولا في بايرن ميونيخ، وأتطلع لمواجهته الآن، وأنا من المعجبين به وبأسلوبه لعبه. لقد شكل مصدر إلهام لي بطريقته في حصد الألقاب، ولكني أتطلع لمواجهته".

تين هاج قاد أياكس لتحقيق لقب الدوري الهولندي ثلاث مرات في أربع سنوات ونصف وبلوغ الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2019.

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