مدرب الوداد: الأهلي الأقرب للتتويج بنهائي دوري الأبطال رغم إقامته بالمغرب

يعتقد وليد الركراكي مدرب الوداد المغربي أن الأهلي هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بدوري أبطال إفريقيا رغم إقامة المباراة النهائية بالدار البيضاء.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في نهائي دوري الأبطال، في المباراة التي تقام بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب الإثنين المقبل.

وقال الركراكي في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "الصحافة تصف الأهلي بالوحش أو الغول أو فريق القرن بالقارة، سنواجه هذا النادي الكبير وهو يملك 10 بطولات دوري أبطال إفريقيا والأكثر تتويجا بمصر وإفريقيا وربما على مستوى العالم".

وأضاف "ميزانية الأهلي أكبر منا، تاريخه ضخم، وبه العديد من النجوم الدوليين، ومدربه يصنف الأفضل حاليا بالقارة، فماذا بعد؟ بعد كل هذه المعطيات هم الأوفر حظا للفوز باللقب ولو لعب بالدار البيضاء".

واستدرك الركراكي "لو حدث العكس وتوجنا باللقب ستكون مفاجأة وسنجتهد قدر الإمكان لنعزز فرص هذه المفاجأة".

وشدد "لا ضغط على لاعبينا، هم من حاولوا ممارسة الضغط علينا طوال الأسبوعين الأخيرين بقصة الملعب، فالملعب ليس امتيازا".

ويرى أن "الأهلي مرشح دائم، لكننا لن نستسلم لصناعة المفاجأة".

وفي تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي، قال الركراكي "الجماهير ستُساعدنا بكل تأكيد، لكن ليست هي من سيسجل كما قال حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي".

وأشار "شاهدنا كيف واجه الأهلي الرجاء في المغرب ولم يتأثر، ما يهمنا هو الأداء الذي سنقدمه ولا نعاني من ضغط إقامة اللقاء في ملعبنا".

وواصل "سنركز على ما نجيد فعله، وسنعمل على تجهيز الفريق بدنيا لأننا عانينا من بعض الإصابات في المباريات الأخيرة".

وأتم مدرب الوداد "ينبغي استعادة كل اللاعبين حتى نستعد بشكل جيد لخوض النهائي".

واختار الاتحاد الإفريقي، الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز لإدارة المباراة.

وجاء طاقم حكام مباراة نهائي دوري الأبطال كالآتي:

فيكتور جوميز (جنوب إفريقيا) – حكم الساحة

أخيلي سويلا (جنوب إفريقيا) – حكم مساعد

سورو فاتسوني (ليسوتو) – حكم مساعد

هيلدر مارتينيز (أنجولا) – حكم رابع

باملاك تيسيما (إثيوبيا) – حكم فيديو

محمد عبد الله إبراهيم (السودان) – مساعد حكم فيديو أول

هيثم قيراط (تونس) – مساعد حكم فيديو ثاني

وسبق أن أدار جوميز مباراة الأهلي والوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 والتي انتهت بفوز الأهلي 3-1.

وأدار جوميز مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال الموسم الجاري بين الوداد وبترو أتليتكو وانتهت المباراة بالتعادل 1-1، لتصبح الثانية له مع الفريق المغربي بعد لقاء الأهلي.

تحكيميا تواجد جوميز في 8 مباريات سابقة للأهلي فاز الأهلي في 5 وخسر 3 وجميعها في دوري أبطال إفريقيا، أبرزها الفوز على النجم الساحلي 6-2 والترجي التونسي 1-0 في ذهاب نصف نهائي الموسم الماضي.

الجنوب إفريقي أدار الموسم الجاري 21 مباراة في جميع المسابقات (دوري أبطال إفريقيا – دوري سعودي – دوري جنوب إفريقي – كأس جنوب إفريقيا – كأس أمم إفريقيا) وأشهر 78 بطاقة صفراء و4 بطاقات حمراء واحتسب 8 ركلات جزاء.

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