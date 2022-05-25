في غياب صلاح.. الإعلان عن المرشحين لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 11:22

كتب : FilGoal

جائزة أفضل مؤثر في مباراة خلال الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جائزة جديدة لـ "أفضل مؤثر في نتيجة مباراة" للموسم الحالي.

وسيتنافس ستة لاعبين على الحصول على الجائزة للمرة الأولى، وهم

-بول بوجبا أمام ليدز يونايتد، قدم ثلاث تمريرات حاسمة

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-أرون رامسديل أمام ليستر سيتي، قام بعمل ثماني تصديات

-ستيفن بيرجفاين أمام ليستر سيتي، دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين في الوقت بدل الضائع

-كريستيانو رونالدو أمام توتنام، سجل ثلاثة أهداف

-كيفن دي بروين أمام ولفرهامبتون، سجل أربعة أهداف

-إلكاي جوندوجان أمام أستون فيلا، سجل هدفي الفوز بالدوري

ومن المنتظر أن ينتهي التصويت على الجائزة ظهر يوم الجمعة المقبل 27 مايو.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

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