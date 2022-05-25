في غياب صلاح.. الإعلان عن المرشحين لجائزة جديدة في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن جائزة جديدة لـ "أفضل مؤثر في نتيجة مباراة" للموسم الحالي.

وسيتنافس ستة لاعبين على الحصول على الجائزة للمرة الأولى، وهم

-بول بوجبا أمام ليدز يونايتد، قدم ثلاث تمريرات حاسمة

-أرون رامسديل أمام ليستر سيتي، قام بعمل ثماني تصديات

-ستيفن بيرجفاين أمام ليستر سيتي، دخل من مقاعد البدلاء ليسجل هدفين في الوقت بدل الضائع

-كريستيانو رونالدو أمام توتنام، سجل ثلاثة أهداف

-كيفن دي بروين أمام ولفرهامبتون، سجل أربعة أهداف

-إلكاي جوندوجان أمام أستون فيلا، سجل هدفي الفوز بالدوري

Stepping up in the moments that matter 🙌 🌟 Pogba 🌟 Ramsdale 🌟 Bergwijn 🌟 Ronaldo 🌟 De Bruyne 🌟 Gundogan Vote for your pick of this season's #GameChangers ➡️ https://t.co/AGiNzN5tJc pic.twitter.com/QQJ8LYxL4y — Premier League (@premierleague) May 25, 2022

ومن المنتظر أن ينتهي التصويت على الجائزة ظهر يوم الجمعة المقبل 27 مايو.

يذكر أن مانشستر سيتي حقق لقب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول.

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