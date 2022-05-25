محمد النني يجدد تعاقده مع أرسنال

أعلن نادي أرسنال تجديد تعاقده مع لاعب الوسط محمد النني.

وكان من المفترض أن ينتهي تعاقد النني مع أرسنال في يونيو المقبل.

النادي أعلن أن العقد الجديد يخضع لاستكمال العمليات التنظيمية دون الكشف عن مدة التعاقد ولكن بحسب التقارير فاللاعب جدد تعاقده لموسم واحد مع إمكانية التمديد لعام آخر.

وقال النني في تصريحات للموقع الرسمي: "أحب هذا النادي وأشعر بأنني جزء من هذه العائلة".

وأضاف "أريد الاستمرار في هذا النادي الرائع والعائلة الرائعة وأنا سعيد جدًا ومتحمس جدًا للمستقبل".

وقال أرتيتا: "مو جزء مهم حقا من الفريق. إنه يجلب طاقة وحماسا والتزاما لا نهاية له للفريق ويحبه الجميع. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا داخل وخارج الملعب وقدوة حقيقية للاعبينا الشباب وأنا سعيد لبقائه".

وأضاف المدير اتقني إيدو: "لدى مو عقلية لا تصدق وهي مهمة جدا لفريقنا. إنه يساعد الفريق بقدر ما يستطيع كل يوم. نحن جميعا سعداء جدا لوجوده معنا ونحن نتطلع للبناء على ما تم تحقيقه هذا الموسم".

Almost 7 years with Arsenal but they don’t seem to be enough 😉 I’m still learning, I’m still growing, and I want to do so much more for the team and the club I love… I’m very happy, proud and grateful for renewing my contract with Arsenal.. I’m staying home ♥️ @Arsenal pic.twitter.com/JW9523gbcv — Mohamed ELNeny (@ElNennY) May 25, 2022

ومن جانبه، قال النني عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ما يقرب من 7 سنوات مع آرسنال لكن لا يبدو أنها كافية، ما زلت أتعلم وأتطور وأريد أن أفعل المزيد من أجل الفريق والنادي الذي أحبه، أنا سعيد جدا، فخور وممتن لتجديد عقدي مع آرسنال. سأبقى في المنزل".

وانتقل محمد النني لصفوف أرسنال قادما من بازل السويسري في يناير 2016.

ولعب ابن الـ29 عاما 147 مباراة مع أرسنال سجل خلالها خمسة أهداف وصنع عشرة آخرين.

وتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في أغلب فترات الموسم قبل أن يحقق عودة قوية في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة توماس بارتي خصوصا أمام تشيلسي ومانشستر يونايتد.

وشارك النني في 14 مباراة مع أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات، صنع خلالها هدفين.

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