دياب: لم نحصل على موافقة بإقامة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدفاع الجوي

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 00:08

كتب : أحمد الخولي

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - أحمد دياب

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن عدم تلقي موافقة بشأن ملعب مباراة الزمالك والإسماعيلي.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نتسلم حتى الآن ما يفيد بحصول الزمالك على موافقة لخوض مباراة الإسماعيلي في ملعب الدفاع الجوي".

وأضاف "لم نطالب اتحاد الكرة بإقالة لجنة الحكام ولكن نتحدث معه عن تطوير مستوى التحكيم".

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وأكمل "لا يوجد أي نزاع أو صراع بين رابطة الأندية وبين أي ناد من أندية الدوري، لأنها الجهة التي تمثل الأندية وتحاول خدمتها".

وأوضح في ختام تصريحاته "الرابطة ساندت جميع الأندية المشاركة في بطولات إفريقيا ونفذنا ما تم الاتفاق عليه بتأجيل المباريات بين مواجهتي الذهاب والإياب، ولذلك الرابطة رفضت طلب الأهلي بتأجيل مباراة إيسترن كومباني لأنه خارج هذا الاتفاق، وبعد اقتراح الأهلي بخوض المباراة في فترة التوقف الدولي تم الموافقة على طلبه".

ويلعب الزمالك ضد الإسماعيلي يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 من الدوري المصري.

وقررت رابطة الأندية تأجيل مباراة الأهلي ضد إيسترن كومباني في الجولة الـ16 للدوري المصري، لتقام يوم 15 يونيو المقبل.

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