أحمد دياب: عمر كمال لاعب في فيوتشر بعقد طويل الأمد

الأربعاء، 25 مايو 2022 - 00:04

كتب : FilGoal

فيوتشر - البنك الأهلي

شدد أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ورئيس شركة كرة القدم في نادي فيوتشر على أن ناديه لم يتلق أي عروض لأي من لاعبيه.

عمر كمال

النادي : فيوتشر

فيوتشر

وقال أحمد دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "لم نتلق أي عرض من أي ناد آخر للتعاقد مع أحمد عاطف وهدفنا تفعيل بند أحقية الشراء من وادي دجلة".

وبسؤاله عن موقف عمر كمال لاعب الفريق قال "عمر كمال لاعب في نادي فيوتشر بعقد طويل الأمد".

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وأتم تصريحاته "لا يوجد نية للتفريط في أي لاعب في الفريق، وموقف جنش سيتم حسمه بنهاية الموسم".

وكان عمر كمال انضم لنادي فيوتشر بداية الموسم الجاري، بعدما فشل الزمالك في قيده بسبب العقوبة على النادي الأبيض بإيقاف القيد.

كذلك ضم فيوتشر أحمد عاطف من وادي دجلة على سبيل الإعارة من أحقية الشراء، وتعاقد أيضا مع محمود عبد الرحيم "جنش" من الزمالك على سبيل الإعارة.

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